Artico, Cina e sanzioni: gli affari sul tavolo al vertice in Alaska. Putin chiede territori del Donbass

Roma, 16 agosto 2025 – Il vocabolario trumpiano è sempre argomentato da parole semplici che però a volte nella loro banalità non lasciano capire granchè. “C’è una grande cosa su cui non c’è stato accordo e che non ha portato al cessate il fuoco”, ha detto The Donald dopo il vertice di Anchorage nel quale nessuno crede che la coppia di numeri uno abbia parlato solo di Ucraina. Come due perfetti uomini d’affari il presidente degli Stati Uniti e Vladimir Putin hanno affrontato il nodo della guerra, ma altrettanto certamente si sono confrontati con accordi globali sul ‘nuovo ordine’ mondiale, la filosofia che regge la politica Usa. Tutti si chiedono quale possa essere la “cosa” nel vertice del ‘volemose bene’ andato in scena nella terra della corsa all’oro.

Putin ha reso omaggio alle tombe di soldati sovietici in Alaska (Afp via Ansa)

Ma bisogna avanzare sul terreno delle ipotesi, anche perché forse i punti controversi sono più di uno. Di sicuro un nodo da sciogliere sono i territori occupati su cui Mosca non ha intenzione di fare retromarcia mentre Kiev, pur resistendo sulla linea del fronte, dovrà convincersi a mollare qualcosa. Putin avrebbe chiesto il ritiro dell’esercito ucraino dalla regione orientale del Donetsk (anche da territori non conquistati) in cambio del congelamento della linea del fronte nelle regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia, dove oggi si combatte e si muore. Lo rivelano Axios, Financial Times, New York Times e Reuters, secondo cui Trump avrebbe trasmesso il messaggio a Zelensky e ai leader europei nel corso della telefonata di ieri mattina. Ovvio che su questo aspetto non poteva essere il tycoon a decidere. Mosca otterrebbe così il pieno controllo di un territorio che occupa parzialmente da oltre un decennio e dove le sue truppe stanno avanzando, seppur lentamente e a caro prezzo di vite umane, da novembre. Putin avrebbe chiesto anche che il russo diventi una lingua ufficiale in Ucraina.

Fonti vicine a Zelensky affermano però che il presidente dice no alla cessione formale del Donetsk, ma che sarebbe disponibile a discutere la questione territoriale con Trump a Washington nell’incontro di domani. A questo aspetto è collegato anche il futuro dell’Ucraina sul piano della sicurezza. Gli Usa avrebbero proposto “garanzie” simili a quelle della Nato pur senza l’adesione all’Alleanza atlantica, ma sotto l’ombrello dell’Unione europea. Lo riferiscono fonti diplomatiche dopo la telefonata a tre tra Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky e i leader europei. “Come una delle garanzie per Kiev la parte americana ha proposto una punto simile a un articolo 5 fuori dalla Nato, presumibilmente concordata con Putin”, ha affermato la fonte. Nella geopolitica tutto è possibile ma questo nodo è cruciale sia per Mosca che per Kiev.

Nel faccia a faccia in Alaska la coppia Trump-Putin ha certamente affrontato temi che riguardano altri territori, che fanno parte dei loro interessi economici. “Non so cosa si siano detti ma la Russia, persa la Siria, cerca un appoggio logistico nel Mediterraneo – spiega l’analista Alberto Pagani – e ha necessità dell’accesso ai mari. Potrebbe pensare in via ipotetica di allargare la propria influenza sulla Libia. Poi c’è lo sfruttamento dell’Artico, dove Mosca è già presente, ma nello stesso tempo Trump, pur con i suoi modi ruvidi, ha fatto sapere del forte interesse per la Groenlandia”.

Dunque è ipotizzabile che su questi aspetti siano stati fatti ragionamenti di tipo strategico. Poi c’è il tema cinese. “Non so se hanno affrontato questo argomento - spiega Andrea Margelletti, presidente del Cesi - ma certo gli Usa si stanno sganciando dall’Europa e sono interessati a che la Russia ammorbidisca i rapporti con la Cina. E Mosca ha tutto l’interesse a che l’America tolga il piede dall’acceleratore nell’Europa occidentale. Il Donetsk? Il Cremlino non lo cederà mai più, non saprebbe come giustificarsi di fronte all’opinione pubblica”. Lo zar qualche ora dopo Anchorage ha ammesso che “ci avvicina a decisioni necessarie, inoltre abbiamo parlato degli ambiti della nostra cooperazione”. Tradotto: vogliamo spartirci gli affari possibili in giro per il globo. Nella terra dei ghiacci è affiorato anche il tema delle sanzioni che Putin sta cercando di ammorbidire dimostrandosi un interlocutore di pace.