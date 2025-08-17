La diplomatica Zappia: “Se il summit in Alaska fosse stato un successo lo avremmo saputo. Ora i leader Ue siano centrali”

Roma, 17 agosto 2025 – La considerazione che emerge il giorno dopo il vertice di Anchorage in Alaska è che il risultato sia, se non fallimentare, certo limitato e tutto da verificare.

Quale è il suo giudizio?

“Direi che effettivamente il risultato di questo vertice sia tutto da verificare”, avvisa Mariangela Zappia, diplomatica con una intensa e autorevolissima carriera, ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti fino a qualche settimana fa e prima alla Nato, la prima donna a ricoprire due degli incarichi-chiave della diplomazia italiana.

Che cosa manca per una verifica più puntuale dei risultati?

Soccorritori aiutano i residenti di un palazzo bombardato a Kharkiv, Ucraina (Afp )

“Non sappiamo esattamente quali siano stati i contenuti e l’esperienza mi insegna che in queste situazioni c’è tanto di non pubblico, tanti dettagli che è bene rimangano riservati. Ciò detto, se fosse stato un vero successo lo avremmo saputo, eccome!”.

Quale sarebbe stato l’esito di successo in questa fase?

“Il vero risultato, capace di innestare una dinamica davvero positiva, sarebbe stato un cessate il fuoco. Mi pare evidente che a questo non sia stato possibile arrivare”.

Ritiene che ci possano essere anche profili parzialmente positivi del summit?

“Sono tra coloro che pensano che un incontro di questa portata comunque possa avere un valore se sul tavolo è stato messo tutto: la questione territoriale, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, gli aspetti economici e quelli militari, la questione nucleare, le possibili sanzioni ulteriori”.

Come valuta il successivo sviluppo, con la call di Donald Trump con i leader europei e Zelensky?

“In queste ore Trump ha parlato con Zelensky e con i leader europei. È un passaggio importante perché è evidente non solo la cosa ovvia, che le condizioni della pace con la Russia devono andare bene all’Ucraina, ma che quelle condizioni siano accettabili anche per l’Europa nel senso che siano rispettose del diritto internazionale e del libero volere del popolo ucraino. Da come finisce questo conflitto dipende molto la sicurezza futura sul continente europeo”.

Che sviluppi possiamo attenderci nelle prossime settimane?

“Gli sviluppi che possiamo attenderci riguardano la continuazione a ritmo serrato del lavoro politico-diplomatico a sostegno dell’iniziativa americana e per una pace giusta e durevole”.

Il ruolo dell’Europa: quale può essere a questo punto?

“L’Europa attraverso alcuni dei suoi leader più profilati e rilevanti ha un ruolo centrale. A mio avviso - senza nulla togliere alla rilevanza, enorme, di Washington e al ruolo propulsore unico degli Stati Uniti e del loro Presidente - la vera mediazione tra Mosca e Kiev potrà avvenire attraverso le capitali europee rilevanti”.