Versailles evacuata per la quinta volta in 7 giorni. Ennesimo allarme terrorismo

Parigi, 20 ottobre 2023 – La reggia di Versailles ancora evacuata per un “allarme terrorismo”. Ed è la quinta volta in 7 giorni che uno dei luoghi simbolo della Francia viene sfollato dopo quanto accaduto in Israele e Palestina.

Evacuata Versailles

Per la quinta volta da sabato scorso infatti, la reggia di Versailles – uno dei luoghi più celebri e visitati di Francia, alle porte di Parigi – è stata evacuata per “motivi di sicurezza”.

I responsabili della storica dimora del Re Sole procederanno alla "riapertura non appena tutte le verifiche saranno state effettuate. Vi ringraziamo per la comprensione”, si precisa in un messaggio pubblicato su X.

La reggia di Versailles era stata già evacuata ieri, giovedì 19 ottobre, per un nuovo allarme bomba, il quarto in pochi giorni. Dopo gli attentati di Arras e Bruxelles, la Francia ha ripristinato lo stato di massima allerta per il rischio di nuovi attacchi.

Non solo Versailles

Ancora allarmi bomba in Francia: oggi 14 aeroporti sono stati presi di mira e tre sono stati evacuati, provocando il terzo giorno consecutivo di interruzioni del trasporto aereo francese.

Secondo fonti aeroportuali sono interessate 14 piattaforme regionale, di cui due sono state evacuate, Bordeaux et Be'ziers. Oltre a questi due aeroporti, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Tolosa, Carcassonne, Lione-Bron, Pau, Nizza, Biarritz e Rennes hanno ricevuto messaggi minacciosi. Anche quest'ultimo aeroporto e' stato oggetto di un'evacuazione "a titolo precauzionale", ha poi precisato la prefettura di Ille-et-Vilaine. Dall'inizio di questa ondata, i principali aeroporti che servono Parigi, Charles-de-Gaulle e Orly, non sono stati colpiti. Il ministro dei Trasporti Clément Beaune si recherà nel pomeriggio presso la sede della Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC), a sud-ovest di Parigi, per una riunione sulla sicurezza e gli allarmi negli aeroporti.