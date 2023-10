Allarme bomba a Versailles, scatta l’evacuazione

Parigi, 14 ottobre 2023 – Dopo il Louvre, anche la reggia di Versailles è stata evacuata d’urgenza in seguito a un allarme bomba. Un messaggio anonimo al sito moncomissariat.fr ha fatto scattare le procedure di sicurezza alle porte di Parigi, proprio come accaduto nella mattinata nel museo più visitato al mondo. Non è chiaro se si tratti o meno di falsi allarmi. In ogni caso la tensione è alta in Francia dopo l’attentato di ieri in una scuola ad Arras, costato la vita a un professore. Il livello di allerta terrorismo è massimo, soprattutto nella capitale in cui è ancora fresco il ricordo del Bataclan.

Notizia in aggiornamento