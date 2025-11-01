Venezuela, Trump frena sui raid contro Caracas. Ma Maduro chiede aiuto a Putin

Roma, 1 novembre 2025 – Uno scenario di guerra senza (ancora) la guerra: la mira degli Stati Uniti nei Caraibi non è solo quella di eliminare il traffico di droga verso il proprio territorio da parte del Cartelo de los Soles – che deterrebbe una forte quantità del pericoloso fentanyl – ma in fin dei conti rovesciare in qualche modo il regime di Nicolas Maduro che dal 2013, succedendo a Hugo Chaves, guida con pugno sempre più duro la Repubblica Bolivariana del Venezuela nella quale ci sarebbero attualmente oltre 1000 detenuti politici e più di 170 oppositori del regime comunista di cui non si hanno più notizie, proprio come accadde ai desaparecidos delle dittature fasciste in Argentina, Cile, Brasile negli anni Settanta. E gli arresti, secondo alcune ong, continuano come denuncia anche Maria Corina Machado, la leader liberale che è stata insignita del premio Nobel per la Pace e la cui dissidenza potrebbe costarle la cittadinanza. E dato che a pensar male non sempre si sbaglia, l’Accademia l’ha premiata proprio perché Donald Trump che voleva per sé il riconoscimento non ottenuto non poteva troppo lamentarsi vista la provenienza politica della vincitrice e soprattutto il dichiarato apprezzamento che la Machado ha sempre pubblicizzato verso il presidente americano.

Donald Trump parla con la stampa a bordo dell'Air Force One

Il quadro che si sta componendo fra Centro e Sud America è variegato, ma certo la crisi Usa-Venezuela si sta incardinando verso una direzione sempre più pericolosa e delicata. Trump non ha ancora deciso quell’attacco paventato da diverse importanti fonti d’informazione (Wall Street Journal, The Miami Herald) e ha addirittura negato di avere dato un ordine in tal senso, ma il 18 ottobre aveva ammesso di avere autorizzato la Cia a operazioni nel Paese per destabilizzarlo e non solo per eliminare il problema del traffico di droga estirpandolo alla radice, ma puntando direttamente a quello che il tycoon ritiene il vero vertice del cartello: lo stesso Nicolas Maduro spalleggiato dal potentissimo ministro dell’Interno, della Giustizia e della Pace (proprio così) Diosdado Cabello che fu presidente ad interim fra la morte di Chaves e l’elezione di Maduro, mantenendo sempre un ruolo determinante per la durata del governo. Con loro opererebbero – in basi delle Forze Armate bolivariane divenute secondo la Cia laboratori di droga – importanti ufficiali e parenti del caudillo. Sul quale Trump ha posto una taglia di 50 milioni di dollari (su Cabello di 30) fidando nella possibilità che qualche alto alleato interno di Maduro e Cabello li possa tradire e consegnarli a Washington. Situazione possibile? Gli agenti Usa ci credono.

Bisogna dire che nell’area che una volta si diceva fosse “il giardino di casa” della Cia – in prima linea in ogni colpo di Stato che si è succeduto nel secondo dopoguerra in quel continente – veri e propri amici Maduro ne ha ben pochi. Resistono i baluardi del comunismo “bailado”, la Cuba di Manuel Diaz-Canel in prima fila ma che sta attraversando una crisi economica e sociale come mai è accaduto dalla rivoluzione castrista, il Nicaragua di Daniel Ortega, la Bolivia di Luis Arce. Il resto del Latino America non vede di buon occhio la politica di Maduro e se ciò è ben spiegabile per quanto riguarda Javier Milei, il Trump d’Argentina, che disprezza il suo omologo, perfino Luis Inacio Lula da Silva, il leader della sinistra brasiliana, non ha simpatie per quel che sta facendo Caracas. Messico e Uruguay non sono nemici dichiarati, ma neppure amici. Un bilancio regionale, quindi, molto deficitario nonostante gli staterelli, perlopiù isole caraibiche, che comunque fanno parte dell’Alleanza Bolivariana per le Americhe voluta vent’anni fa dai grandi amici Chaves e Fidel Castro.

Chi ha dunque alle spalle Maduro per riuscire a sfidare la potenza americana? Proprio in questi giorni, il caudillo si è rivolto ai suoi alleati più forti, che sono Russia, Cina e Iran. Mosca ha risposto presente all’appello (“Se il Venezuela sarà attaccato interverremo” dice il Cremlino); alla richiesta diretta di armi a Pechino e Teheran non è per ora giunta risposta, ma ambienti vicini a Xi Jinping fanno capire che si sta cercando un nuovo assetto commerciale con gli Usa e quindi un intervento in prima persona sembra davvero difficile. Rimane l’incognita bellica Corea del Nord e quella politica rappresentata dalla Turchia: e se Erdogan volesse essere il paciere anche di questa contrapposizione? Il Sultano, si sa, è capacissimo di tenere i piedi in due scarpe. Gli Usa, d’altra parte, marciano per ora da soli dal punto di vista militare potendo contare su un dispiegamento imponente di forze. Il Comando del Sud dispone (dati Limes) di 14.252 militari (e 2.581 civili) nella Regione pronti a intervenire. Di questi 11mila sono di stanza a Portorico – tra Fort Buchanan, Roosevelt Roads e Barinquen -, ma sono notevoli anche le forze a Cuba, nell’exclave di Guantanamo, in Honduras a Soto Cano e in Colombia nell’isola di Gorgona. Basi operative alle quali si sono aggiunti ora i 10mila uomini della Forza Navale che presidia le acque internazionali al largo del Venezuela e che rappresentano più del 10 per cento della intera Marina statunitense. Bisogna vedere se il futuro sarà un nuovo “ordine internazionale multipolare” come chiede il Cremlino o l’accettazione della sconfitta del sistema Maduro attuando da parte degli Stati Uniti una ulteriore forte pressione politica (con le dimissioni) o arrivando all’ultima ratio dell’attacco armato. I militari venezuelani della Base Aeronavale Antonio Diaz della Isla la Orchila continuano a essere molto agitati nel loro avamposto vedendosi regolarmente passare sopra le teste i bombardieri B52 che non hanno un’aria troppo amichevole.