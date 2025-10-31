Venezuela nel mirino di Trump. “Il presidente ha individuato i siti militari da bombardare”

Roma, 31 ottobre 2025 - Nonostante Nicolas Maduro abbia annunciato nuove operazioni delle forze armate venezuelane contro i narcos, Donald Trump tira dritto ed avrebbe già individuato obiettivi da bombardare in Venezuela, tra cui strutture e aeroporti militari sospettati di essere utilizzati per il traffico di droga. Secondo il Wall Street Journal, informato da funzionari statunitensi, il presidente Usa non ha ancora deciso se mandare questo chiaro messaggio a Maduro: fatti da parte. Le precedenti azioni militari Usa contro i narcos sono però state condannate dall'Onu. "Sono inaccettabili. Gli Stati Uniti devono fermarli e prendere tutte le misure necessarie per prevenire esecuzioni extragiudiziali di persone a bordo di queste imbarcazioni, indipendentemente dai reati penali di cui sono accusati", ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk.

Un membro della Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela a Caracas con un lanciamissile portatile

Individuati siti militari dove passa la droga

Ma ora nel mirino dei bombardieri americani potrebbero finirci siti ritenuti cruciali per il regime di Maduro e le reti dei cartelli del narcotraffico, luoghi da dove transita la cocaina sudamericana. I bersagli sarebbero porti e scali in mano alle forze armate venezuelane, rotte di transito per la coca colombiana gestite da funzionari militari e civili già individuati dall'anti-droga statunitense. Intanto negli Stati Uniti prosegue l'azione contro Maduro, indicato come capo di un'organizzazione criminale che sta "inondando" gli Stati Uniti di stupefacenti. Accusa sempre respinta dal leader di Caracas.

No prove che il Venezuela sia coinvolto col fentanyl

Oltre la guerra alla cocaina Washington vuole fermare il flusso fentanyl verso gli Stati Uniti, responsabile ogni anno di decine di migliaia di morti. Ma, come fanno notare esperti interpellati dal WSJ, il fentanyl viene prodotto in Messico con precursori chimici che arrivano dalla Cina, mentre non ci sono prove che il Venezuela sia coinvolto nella produzione o nel traffico di questa sostanza sintetica.

“Abbattuti dirigibili narcos e distrutti 2 accampamenti”

Maduro, oltre minacciare una difesa a oltranza del Venezuela, sta tentando di dimostrare la sua estraneità ai traffici dei narcos. Il presidente chavista due giorni fa ha annunciato che le forze di Caracas hanno intercettato e abbattuto negli ultimi giorni tre dirigibili, utilizzati da presunti narcotrafficanti, mentre nello stesso giorno l'esercito venezuelano (Fanb) ha annunciato di aver distrutto due accampamenti appartenenti a gruppi del cartello della droga nella regione amazzonica meridionale del Paese.

La USS Gravely lascia Trinidad and Tobago

Portaerei, lanciamissili e Cia minacciano il Venezuela

Washington però non sente ragioni e il Pentagono ha già schierato nel Mar dei Caraibi la sua più avanzata portaerei, la USS Gerald R. Ford, che trasporta missili da crociera Tomahawk, caccia F/A-18 e aerei per la guerra elettronica EA-18 Growler. Inoltre il Venezuela viene sorvolato da missioni di ricognizione da bombardieri B-52 e B-1. L'ultima giunta in zona è la nave lanciamissili USS Gravely insieme a un'unità di marines. Trump ha anche dichiarato quello che normalmente viene taciuto, cioè che ha autorizzato la Cia a condurre "azioni sotto copertura" in Venezuela.

Maduro ha sistemi di difesa russi e 5 mila missili

Se il Pentagono attaccasse direttamente il Venezuela, scrive il WSJ, però non sarebbe una passeggiata per i super bombardieri Usa, infatti le forze armate di Caracas possono contare su sistemi di difesa aerea russi S-300 e su circa 5.000 missili portatili Igla-S.

Soldati venezuelani a Caracas con lanciamissili portatili

Armi venezuelane nelle favelas del massacro in Brasile

Intanto ad aggravare la situazione sono spuntate delle armi dell'esercito venezuelano in mano ai membri del Comando Vermelho nei Complessi delle favelas di Penha e Alemao, represso nel sangue dalla polizia di Rio de Janeiro. L'attacco nelle favelas è stato ordinato dal governatore bolsonarista Claudio Castro dopo aver ricevuto da Washington un dossier, che indicava il Comando Vermelho come un'organizzazione terroristica con attività anche negli Stati Uniti, descrivendone la pericolosa espansione nel Nord America, e indicando in Penha e Alemao i bastioni della banda criminale, decidendo così di agire senza informare l'esecutivo di Lula.