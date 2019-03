Caracas, 28 marzo 2019 - La Corte dei Conti venezuelana, controllata di fatto dal regime di Nicolas Maduro, ha decretato l'interdizione dai pubblici uffici per 15 anni dell'autoproclamato presidente, leader dell'opposizione, Juan Guaidò, riconosciuto come legittimo rappresentante di Caracas da più di 50 nazioni nel mondo. In teoria, la mossa vuole chiudere a Guaidò la prospettiva di lottare ad armi pari presentando una propria candidatura in caso di elezioni anticipate, quindi verrebbe a mancare la possibilità di contendere il primato all'attuale capo del governo attraverso le normali consultazioni.

Sarebbe stato il numero uno dell'organismo giuridico fiscale (Contralor general de Venezuela) Elvis Amoroso, secondo i media internazionali, a tendere lo sgambetto a Guaidò, accusandolo sommariamente di aver "nascosto o falsificato" i dati relativi alla sua dichiarazione patrimoniale giurata, e di aver ricevuto denaro da enti internazionali e nazionali "senza alcuna giustificazione".

"Decisione miserabile, una farsa", ha commentato Guaidò alla notizia del tentativo di mettergli i bastoni tra le ruote con imputazioni che hanno il sapore della beffa. "Qui non esiste un controllore, non esiste un'inibizione, il Parlamento venezuelano è l'unica istituzione che può indicare un controllore", ha replicato l'anti-Maduro.

Continua il braccio di ferro tra le superpotenze interessate alla partita in atto in America Latina. Dopo aver detto che truppe russe resteranno in Venezuela "quanto serve", Mosca ha invitato gli Stati Uniti a non preoccuparsi dei legami in atto con il tradizionale alleato. "Pensiamo che terze parti non debbano preoccuparsi delle nostre relazioni bilaterali con altri Paesi", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, "noi non interferiamo negli affari interni del Venezuela e ci aspettiamo che Paesi terzi facciano lo stesso, lasciando che il popolo venezuelano decida da solo il proprio futuro". Peskov ha poi detto che nessuno dice a Washington come dovrebbe condurre la sua politica estera e Mosca si aspetta lo stesso trattamento di "rispetto reciproco". Il riferimento era alle parole del presidente Usa, Donald Trump, che davanti alla notizia dell'invio di militari russi in Venezuela ha intimato a Mosca di "andare via" dal Paese sudamericano.

Braccio di ferro sul Venezuela anche a Strasburgo. La nuova risoluzione adottata dal Parlamento europeo che chiede libere, trasparenti e credibili elezioni presidenziali, la conferma del riconoscimento di Juan Guaidò e invita gli Stati membri che non l'hanno ancora riconosciuto a farlo con urgenza, trova il sostegno degli eurodeputati del Carroccio, mentre i pentastellati la bocciano. Nella precedente risoluzione lo scorso gennaio M5S e Lega avevano marciato insieme, astenendosi nel voto dell'Eurocamera sul riconoscimento di Guaidò come presidente legittimo ad interim.