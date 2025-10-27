Lo strano caso dei due velivoli Usa schiantati in 30 minuti nel Mar Cinese

Roma, 27 ottobre 2025 – Due incidenti e un giallo. Un elicottero MH-60R Sea Hawk e un caccia Boeing F/A-18F Super Hornet si sono schiantati a distanza di mezz’ora nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre svolgevano operazioni di routine dalla portaerei USS Nimitz. Lo ha reso noto la flotta del Pacifico della Marina degli Stati Uniti con due distinti comunicati. Due incidenti nell’arco di trenta minuti che hanno sollevato più di un dubbio, tanto che la marina Usa per vederci chiaro ha aperto un’indagine. Ma partiamo dai punti fermi.

Un elicottero MH-60R Sea Hawk della Marina degli Stati Uniti

I due velivoli della Marina statunitense, un elicottero MH-60R Sea Hawk e un caccia F/A-18F Super Hornet, assegnati alla portaerei USS Nimitz (CVN-68), si sono schiantati domenica nel Mar Cinese Meridionale in incidenti separati, come hanno riferito le autorità, senza che siano state segnalate vittime.

Il primo incidente si è verificato poco prima delle 15. “Verso le 14:45 ora locale, un elicottero MH-60R Sea Hawk della Marina degli Stati Uniti, assegnato ai 'Battle Cats' dello Squadrone 73 di Attacco Marittimo per Elicotteri, è affondato nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre svolgeva operazioni di routine dalla portaerei USS Nimitz”, si legge in un comunicato della Flotta del Pacifico statunitense. Le squadre di ricerca e soccorso assegnate al Gruppo d'Attacco della Portaerei 11 hanno recuperato sani e salvi tutti e tre i membri dell'equipaggio.

La portaerei della Marina statunitense USS Nimitz CVN-68

Meno di un'ora dopo, alle 15:15, un caccia Boeing F/A-18F Super Hornet biposto assegnato ai “Fighting Redcocks” dello Strike Fighter Squadron 22 si è schiantato mentre volava da Nimitz. “Entrambi i membri dell'equipaggio si sono eiettati con successo e sono stati recuperati sani e salvi dai mezzi di ricerca e soccorso assegnati al Carrier Strike Group 11”, fa sapere in una nota la Marina degli Stati Uniti.

Tutto l'equipaggio è al sicuro e in condizioni stabili. Sui due incidenti avvenuti a così breve distanza l’uno dall’altro è stata aperta un’inchiesta.

La Nimitz, come ricostruisce USNI News, è in fase di ritorno dal suo ultimo dispiegamento prima di rientrare sulla costa occidentale. La portaerei, le sue scorte e il Carrier Air Wing 17 imbarcato sono partiti dalla costa occidentale il 26 marzo. La portaerei ha operato in Medio Oriente per gran parte dell'estate, nell'ambito della risposta statunitense agli attacchi degli Houthi alle navi commerciali. La portaerei è entrata nel Mar Cinese Meridionale il 17 ottobre, esattamente 9 giorni prima dei due incidenti.