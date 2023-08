Veglia Gmg 2023, Papa Francesco ai giovani: “Nella vita niente è gratis, solo l’amore di Gesù”

Lisbona, 6 agosto 2023 - Un milione e mezzo i giovani ha partecipato a Lisbona alla veglia con Papa Francesco, penultimo appuntamento della Giornata mondiale della Gioventù 2023. Il Pontefice è arrivato al Parque Tejo ed è stato accolto come una rockstar. Un fiume di ragazzi, un arcobaleno di magliette e cappellini, di bandiere sventolanti da tutto il mondo: ecco alcune istantanee di una nuova giornata della GMG ricca di significati. "Niente nella vita è gratis, niente. Solo l'amore di Gesù" ha detto il Pontefice che ha parlato anche di "gioia missionaria", esortando i giovani a essere "radici di gioia", "missionari di allegria".

Papa Francesco fra i giovani a Lisbona

Francesco ha invitato i giovani ad aiutare gli altri a rialzarsi. "Gli alpini che amano salire sulle montagne" dicono in un canto che "ciò che importa non è cadere ma non rimanere a terra. È una cosa bella", ha commentato il Pontefice. "Chi rimane a terra è andato in pensione da questa vita, ha chiuso la speranza, le illusioni. Quando vediamo qualche amico nostro che è caduto dobbiamo aiutare a rialzarlo. L'unica volta che possiamo guardare una persona dall'alto verso il basso è quando lo aiutiamo a rialzarsi”, ha detto il Papa che, come spesso ha fatto in questo viaggio in Portogallo, ha messo da parte il discorso che aveva preparato e ha parlato a braccio.

"Tutti hanno persone che sono state un raggio di luce per la nostra vita: i padri, i nonni, loro sono stati come le radici della gioia", ha proseguito Bergoglio che ha sottolineato il fatto che anche i giovani "possono essere radici di gioia per gli altri".

"Non so se a qualcuno piace il calcio, a me molto. Dietro un gol - ha detto ancora il Pontefice - c'è molto allenamento. Si impara cadendo e allungando le mani. Questo è allenamento al cammino. Camminare con una meta e se uno cade aiutarlo ad alzarlo".