Roma, 23 dicembre 2020 - La mutazione inglese del Coronavirus può essere "più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", secondo un nuovo studio dell'Oms. Chissà se la variante inglese del Coronavirus può in qualche modo mettere i bastoni tra le ruote al piano vaccini anti Covid, in partenza il 27 dicembre in tutta Europa. La verità è che se ne sa ancora poco: ci sono casi - come quello riscontrato oggi nelle Marche - in cui il contagiato non ha avuto alcun contatto con la Gran Bretagna. Di certo si assiste a un picco di contagi oltremanica, anche se i produttori del vaccino assicurano: "Funziona anche con il virus mutato".

Dunque il virus mutato corre nei più giovani, sottolinea l'inviato speciale dell'organizzazione Onu per il Covid, David Nabarro, che mette però subito le mani avanti: "sono in corso" ulteriori studi al riguardo.

Adesso il timore, almeno in Gran Bretagna dove la variante si è diffusa con molta celerità, è che questo possa possa compromettere l'attesa riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie.

Intanto, il professor Mark Harris, virologo all'Università di Leeds, ha avvertito che "ci sono timori che se davvero il virus si replica e cresce meglio nei bambini, si abbia un effetto di amplificazione su tutta la popolazione del Regno Unito".