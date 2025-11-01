Varato il sottomarino russo Khabarovsk: può portare il super-siluro nucleare Poseidon. Mosca: “Un giorno importante per noi”

Roma, 1 novembre 2025 – È stato varato oggi il sottomarino nucleare russo Khabarovsk, progettato da Mosca per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Il varo è avvenuto a Severodvinsk, nel nord della Russia. Lo scrive l'agenzia di stampa Tass.

Alla cerimonia di lancio ha preso parte il ministro della Difesa russo Andrey Belousov, ha riferito il ministero della Difesa. "È un giorno importante per noi – ha dichiarato Belousov –. Il sottomarino nucleare pesante Khabarovsk lascia oggi gli scali di costruzione del rinomato cantiere Sevmash”.

Una ricostruzione del drone sottomarino Poseidon

Il super-siluro Poseidon, l’arma “invincibile” dello zar

Il Khabarovsk è una classe di sottomarini speciali a propulsione nucleare realizzato per la Marina russa, progettata per trasportare i siluri nucleari autonomi russi Poseidon. Poseidon è un missile sottomarino autonomo – manovrato da remoto come un drone – a propulsione nucleare.

Conosciuto anche come Status-6 o Kanyon nella codifica Nato, il Poseidon è stato presentato direttamente da Putin nel 2018 come parte di un arsenale di armi "invincibili" per contrastare le difese missilistiche occidentali. Si tratta di un'arma nucleare subacquea, un super-siluro intercontinentale, progettato per essere lanciato da sottomarini speciali come il Belgorod o il Khabarovsk.

Solo due giorni fa, Vladimir Putin aveva annunciato che la Federazione russa ha "testato con successo" il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon. Lo zar ha fatto sapere che "la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del missile intercontinentale russo più promettente, il Sarmat".

Offensiva a Pokrovsk. Mosca: “Iniziano ad arrendersi”. Ma kiev smentisce

Intanto sul fronte terrestre si combatte a Pokrovsk, in Ucraina. Mentre Mosca tenta l'affondo definitivo per il controllo dell'importante roccaforte, le forze speciali del Gur, l'intelligence militare di Kiev, hanno lanciato una controffensiva per rompere l'assedio. E nel frattempo, a Berlino torna l'allarme droni con l'aeroporto della città paralizzato per un paio d'ore e tutti i voli sospesi.

La battaglia intorno alla città dell'Ucraina orientale infuria. I russi hanno comunicato di aver "neutralizzato" il commando delle forze ucraine e di aver sventato ulteriori "sette attacchi nemici intrapresi per sfuggire all'accerchiamento".

"La controffensiva è stata sventata, iniziano ad arrendersi", ha assicurato il ministero della Difesa russo, parlando di undici soldati ucraini uccisi, tutti sbarcati da un elicottero a un chilometro da Pokrovsk. Notizie, queste, subito bollate come "propaganda degli occupanti" da parte delle forze armate ucraine, che ribadiscono come le proprie truppe stiano tuttora operando nella città seppure in una situazione complicata: "I nostri soldati – si spiega – devono contenere la pressione di diverse migliaia di uomini, un gruppo che continua a tentare di infiltrarsi nelle zone residenziali e di interrompere le nostre vie di rifornimento. Ma continuiamo a combattere, nessun accerchiamento".

Colpito un oleodotto vicino Mosca

Intanto Kiev riferisce anche di aver colpito un oleodotto vicino Mosca, un'arteria indispensabile per il rifornimento delle truppe russe al fronte. Mentre l'Aiea si dice preoccupata dalla notizia in base alla quale sarebbe stata ulteriormente danneggiata la linea elettrica di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Tensioni Nato, droni sull’aeroporto di Berlino

L'avvistamento di droni non identificati sull'aeroporto berlinese Willy-Brandt è avvenuto invece venerdì sera, obbligando lo scalo a chiudere per due ore. Nonostante l'impiego dei droni sia vietato in un raggio di 1,5 chilometri dagli aeroporti, un testimone ne avrebbe avvistati alcuni poi notati anche da una pattuglia della polizia, come ha spiegato all'ANSA un portavoce dell'aeroporto. Si tratta dell'ultimo episodio di una settimana di tensione su tutto il fianco orientale dell'Europa e della Nato con l'aviazione polacca costretta per ben due volte a intercettare aerei russi nello spazio internazionale.

Poco meno di un mese fa droni erano stati avvistati per due volte a Monaco di Baviera, causando la chiusura dello scalo, la cancellazione di quasi cinquanta voli e la deviazione di tanti altri. Si tratta di una lunga catena di eventi che sta mettendo a dura prova i nervi dei cittadini tedeschi: sono ormai decine i casi segnalati che fanno pensare ad una precisa strategia di destabilizzazione. La firma, secondo molti osservatori, sarebbe quella del presidente russo Vladimir Putin.

Del resto, appena giovedì il Tribunale di Monaco ha condannato per spionaggio e tentato sabotaggio tre uomini, uno dei quali aveva anche servito per le milizie filorusse nel Donetsk. Il quotidiano berlinese Tagesspiegel ha provato a scherzare sulla vicenda dei droni, ricordando come mesi fa si era sparsa la voce di un leone nelle campagne vicino la capitale, poi rivelatosi un cinghiale. Ma stavolta non c'è stato errore. Ecco perché il bilancio, non ancora definitivo, è comunque serio: un volo è stato cancellato, mentre tra i quindici e i venti sono stati deviati su altri scali.

Proprio venerdì l'aeroporto per pura coincidenza festeggiava i cinque anni di apertura: dopo un'interminabile catena di ritardi ed errori, il 31 ottobre 2020 in piena pandemia il Willy-Brandt-Ber veniva inaugurato. Venerdì notte, lo scalo ha prolungato eccezionalmente l'apertura fino alle due di notte, per consentire la partenza e l'arrivo di voli che avevano subito ritardo. Sabato il traffico aereo è ripreso regolarmente.