Vance salva Trump: il suo voto decisivo per approvare la legge di bilancio Usa

New York, 1 luglio 2025 – J.D. Vance salva in extremis la legge di bilancio voluta da Donald Trump. Il Senato americano ha approvata la ‘Big beautiful bill’ con lo scarto di un voto: 51 sì contro 50 no. Decisivo il voto del vicepresidente, visto che i tre senatori repubblicani Susan Collins (Maine), Thom Tillis (Carolina del Nord) e Rand Paul (Kentucky) si sono espressi in maniera contraria alla linea del partito.

La maxi legge, che accorpa le priorità dell'agenda legislativa del tycoon, è stata anche terreno di scontro tra lo stesso inquilino della Casa Bianca e il suo ex sostenitore Elon Musk.

Il vicepresidente statunitense JD Vance (Ansa)

Le parole di Trump

La notizia dell’approvazione in Senato ha raggiunto Trump mentre si trovava in Florida per inaugurare un centro di detenzione per migranti. “È un ottimo disegno di legge – ha commentato l’inquilino della Casa Bianca –. C'è qualcosa per tutti. E penso che andrà molto bene alla Camera. In realtà, penso che sarà più facile alla Camera che al Senato".

Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla stima che 11,8 milioni di persone potrebbero perdere la copertura sanitaria, Trump ha assicurato che il numero sarà "molto inferiore" e che la sua amministrazione è consapevole di tre cose: previdenza sociale, Medicare e Medicaid. "Ce ne occuperemo in modo impeccabile", ha ribadito il presidente.

Cosa prevede la ‘Big beautiful bill’

Il provvedimento, che vale circa circa mille miliardi di dollari, approderà dunque alla Camera il prossimo 4 luglio. Oltre a rinnovare i tagli fiscali varati da Trump nel 2017, la legge include versioni ridotte delle priorità elettorali del presidente, come lo stop alla tassazione sulle mance, mentre revisiona i programmi di sicurezza sociale e prevede nuove spese per il controllo del confine col Messico e le politiche anti immigrazione illegale e il Pentagono. Inoltre la legge aumenta il tetto del debito federale di 5.000 miliardi di dollari.