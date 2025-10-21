Trump non si fida di Israele. Vance in missione, Hamas nel mirino: “Se non si disarma sarà annientato”

Roma, 22 ottobre 2025 – “Sono molto ottimista che la tregua reggerà. Posso dire con la certezza al 100% che funzionerà? No. Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci. Servirà un costante lavoro di supervisione e un impegno continuo da parte di tutti i partner coinvolti”. Arrivato ieri a Tel Aviv, a dare man forte all’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e al genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, per sostenere l’accordo tra Israele e Hamas su Gaza, il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, mantiene la linea del cauto ottimismo.

La conferenza stampa del vicepresidente Usa in Israele

Ufficialmente l’accordo è “a un ottimo punto” ma i toni trionfalistici del 13 ottobre si stanno scontrando con la complessa attuazione della ‘Fase B’ del piano. E dopo aver derubricato la pace in un cessate il fuoco “a singhiozzo”, parlando dal centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, nel sud del Paese, Vance ammette che “per la pace e la ricostruzione di Gaza ci vorrà molto tempo, c’è ancora molto lavoro da fare”. E su Hamas chiarisce: “Deve disarmarsi” e non uccidere altri palestinesi. Altrimenti – è il monito – “sarà annientato”.

Per discutere del ‘Day after’ nella Striscia di Gaza e degli sforzi in atto per restituire le salme degli ostaggi israeliani e quelle delle vittime palestinesi è arrivato in Israele anche il capo dell’intelligence egiziana Hassan Rashad. Per l’amministrazione Trump i prossimi 30 giorni sono considerati decisivi per il futuro della fragile tregua. Dopo le 24 ore di bombardamenti di domenica scorsa il New York Times ha svelato i timori americani: funzionari Usa affermano di essere sempre più preoccupati dal fatto che Benjamin Netanyahu possa demolire l’accordo e riprendere la guerra. E a Vance, Witkoff e Kushner sarebbe stato affidato il compito di supervisionare sul premier israeliano per evitare che ciò accada. Ma ieri il vicepresidente Usa ha minimizzato affermando che la sua visita “non ha nulla a che fare con gli eventi delle ultime 48 ore” ed era stata pianificata mesi fa. Parole che si scontrano con le dichiarazioni dei legali di Netanyahu che, per annullare le udienze del caso di corruzione del premier israeliano previste per ieri e lunedì, hanno indicato improvvisi e “urgenti impegni diplomatici”.

Nel frattempo, sull’altro fronte dei negoziati, una netta condanna della condotta di Israele arriva dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani che, nel suo discorso in apertura della 54esima sessione del Consiglio della Shura, ha denunciato le “continue violazioni israeliane dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto per la Striscia di Gaza”. Mentre il lavoro diplomatico si concentra sulle questioni ancora aperte – dal disarmo completo di Hamas alla consegna degli aiuti e alla riconsegna dei corpi di tutti gli ostaggi – al-Thani accende un faro sulla grande assente del piano Trump: la Cisgiordania. “La questione palestinese non è una questione di terrorismo, ma piuttosto una questione di occupazione prolungata” ha sottolineato l’emiro condannando le pratiche di Israele nei Territori palestinesi. Un tema evidenziato anche dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che ieri ha parlato dei cristiani attaccati dai coloni in Cisgiordania “oggetto di tanto accanimento”. Una situazione, ha detto il porporato, “che non possiamo accettare”.