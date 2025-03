Vance in Groenlandia: “Dobbiamo fermare l’invasione di Russia e Cina”. E attacca la Danimarca

Pituffik, 28 marzo 2025 - Non ci sarà uso della forza in Groenlandia: “gli abitanti sceglieranno noi”. E Vance attacca l’Europa e la Danimarca: “Non hanno investito le risorse sufficienti" per mantenerla sicura di fronte al crescente interesse di Russia e Cina. È chiaro il messaggio lanciato dal vicepresidente Usa, J.D. Vance, oggi in vista nella base militare spaziale americana di Pituffik.

Vance – arrivato sull’isola insieme alla moglie Usha a bordo dell’Air Force 2 – ha parlato senza mezzi termini, toccando anche il tasto dolente del braccio di ferro economico di Washington contro i mercati di tutto il mondo. "Non c'è modo che il Canada vinca una guerra commerciale contro gli Usa", ha detto il vicepresidente JD Vance.

JD Vance alla Space Base americana di Pituffik in Groenlandia

"Il nostro messaggio alla Danimarca è chiaro”

La Danimarca “ha lanciato molti attacchi" contro l'amministrazione Trump. E questo perché, secondo il numero 2 della Casa Bianca, Trump “dice l'ovvio, ovvero che la Danimarca non ha fatto un buon lavoro nel proteggere la Groenlandia”, ha ribadito a più riprese Vance nel suo discorso alla base della Space Force sull'isola artica.

"Il nostro messaggio alla Danimarca è chiaro: non avete investito abbastanza nella popolazione della Groenlandia, non avete investito abbastanza nella sicurezza della Groenlandia", ha aggiunto Vance, in riferimento alla nazione europea che ha la sovranità sul territorio autonomo.

“Europa: non ha tenuto il passo sulle spese militari”

"Sappiamo che troppo spesso i nostri alleati in Europa non hanno tenuto il passo con le spese militari. E la Danimarca non ha tenuto il passo nello stanziare le risorse necessarie per mantenere questa base, per mantenere le nostre truppe e, a mio avviso, per mantenere la popolazione della Groenlandia al sicuro da molte incursioni assai aggressive provenienti dalla Russia, dalla Cina e da altre nazioni", ha concluso.

Caso Signal? “Stessi media che coprirono Biden”

“I media che attaccano l'amministrazione Trump per la fuga di notizie sui piani di guerra contro gli Houthi sono gli stessi che coprirono le mancanze dell'amministrazione Biden nel ritiro dall'Afghanistan, a partire dall'attentato all'aeroporto di Kabul che costò la vita a 13 marine”. Vance ha poi ribadito la massima fiducia della Casa Bianca per "tutta la squadra del Consiglio di Sicurezza Nazionale", il cui capo, Mike Waltz, è ritenuto responsabile dell'aver invitato un giornalista nella chat Signal dove stava venendo discussa l'operazione in Yemen.