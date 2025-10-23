Vance da Netanyahu: strada giusta: "Ma sarà difficile disarmare Hamas"

di Giulia ProsperettiROMAMentre l’amministrazione americana, nel giorno dell’incontro a Gerusalemme tra il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, continua a ostentare ottimismo smentendo le criticità rilevate dalla stampa internazionale – compreso il ruolo di "Bibisitter" da parte degli Usa – il disarmo di Hamas e il destino della Cisgiordania rischiano di far deragliare il piano Trump. Questioni lasciate in sospeso che ora si stagliano sul percorso della pace come scogli insormontabili.

"Ci aspetta un compito molto arduo: disarmare Hamas, ricostruire Gaza, migliorare la vita della popolazione palestinese, ma anche garantire che Hamas non rappresenti più una minaccia per i nostri amici in Israele. Non è facile. Non ho mai detto che fosse facile. Ma sono ottimista sul fatto che il cessate il fuoco reggerà e che potremo effettivamente costruire un futuro migliore per l‘intero Medio Oriente. Ma questo richiederà un po’ di lavoro" è stata l’analisi di Vance. Ma alla domanda su come si convincerà Hamas a disarmare, Vance si è mostrato evasivo: "Continueremo a lavorare su questo" ha risposto ribadendo che non ci sono "deadline" e "se si vuole ottenere un risultato bisogna essere flessibili".

Nel corso del colloquio – secondo quanto si apprende da funzionari americani e israeliani a conoscenza delle discussioni, citati da Channel 12 – Netanyahu ha espresso la volontà di contribuire all‘attuazione delle prossime fasi del piano di cessate il fuoco, ribadendo tuttavia le linee rosse di Israele come l‘esclusione di Anp e Turchia dal governo di Gaza nel dopoguerra e insistendo sul fatto che un ritiro completo delle Idf potrebbe avvenire solo dopo il completo disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia.

Con gli Stati Uniti "condividiamo valori e obiettivi comuni" ha rimarcato Netanyahu. Ma qualcosa sul fronte interno sembra sfuggirgli di mano. Ieri la Knesset ha approvato, con un margine ristretto di 25 voti a 24, la proposta di legge sull’ ‘Applicazione della sovranità israeliana in Giudea e Samaria’, presentata da Avi Maoz, unico deputato del partito dell‘estrema destra Noam per "correggere un errore storico". Sul punto Donald Trump – che ieri, riferendosi a Israele e Hamas, si è detto lieto che "gli Stati Uniti siano finora riusciti a tenere entrambe le parti in linea" – era stato chiaro: "Non consentirò a Israele di annettere la Cisgiordania. Non succederà". Tanto che Netanyahu aveva dato istruzioni ai deputati del suo partito di opporsi alla legge. Ma non aveva fatto i conti con il sì decisivo del franco tiratore del Likud, Yuli Edelstein. Un voto che imbarazza il premier israeliano, minando la fragile architettura dell’accordo di pace. Per evitare una potenzialmente una crisi con l’amministrazione Usa, Netanyahu deve ora lavorare per frenare la proposta di legge che, dopo essere esaminata dalla Commissione Esteri e Difesa, tornerà in aula per la seconda e terza votazione.

Oggi, intanto, è previsto l’arrivo del segretario di Stato Usa, Marco Rubio che domani incontrerà Netanyahu. È il terzo alto esponente dell‘amministrazione americana a visitare il Paese in meno di una settimana.