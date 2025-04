Vance, i contadini cinesi e i dazi. Pechino: “Ignorante e maleducato”

Roma, 8 aprile 2025 – Pechino condanna il vicepresidente americano JD Vance, definito “ignorante e maleducato”, per il riferimento al fatto che Washington ha preso in prestito denaro dai “contadini cinesi”. La posizione “della Cina sulle relazioni economiche e commerciali bilaterali è stata resa molto chiara”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. “È sorprendente e triste sentire parole così ignoranti e maleducate da questo vicepresidente”, ha aggiunto. Parlando giovedì con Fox News, Vance ha difeso i dazi come antidoto a “un'economia globalista” che “non ha funzionato per gli americani comuni”.

"Prendiamo in prestito denaro dai contadini cinesi per acquistare le cose che quei contadini cinesi producono”, ha affermato ancora il vicepresidente Usa facendo riferimento al debito Usa in gran parte in mano ai cinesi (quasi il 9% del totale), Cina dalla quale però gli Usa importano (l’export cinese ha sfiorato nel 2024 i 105 miliardi di dollari). "Questa non è una ricetta per la prosperità economica. Non è una ricetta per prezzi bassi e non è una ricetta per buoni posti di lavoro negli Stati Uniti d'America".

La guerra dei dazi e dei controdazi tra Usa e Cina si è inasprita: Trump ritiene che le tariffe possano ripristinare la base manifatturiera dell'America perduta nel corso degli anni con la delocalizzazione produttiva a favore della forte crescita dei servizi, costringendo le aziende straniere a trasferirsi negli Stati Uniti, anziché produrre i loro beni all'estero. Si tratta di strategie, tuttavia, messe in dubbio dalla gran parte degli economisti a causa dell'arbitrarietà dei dazi, della piena occupazione e della carenza di manodopera specializzata in America in molteplici settori manifatturieri.

Gli Stati Uniti dovrebbero mostrare "rispetto" se interessati a colloqui con la Cina dopo che il presidente Donald Trump ha scatenato una guerra commerciale a base di dazi. "Se gli Usa vogliono davvero parlare, dovrebbero allora adottare un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciproco beneficio", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian, nel briefing quotidiano.

Se gli Usa dovessero ignorare "gli interessi di entrambi i Paesi e della comunità internazionale e insistere nell'iniziare una guerra tariffaria o commerciale, la Cina combatterà fino alla fine". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sulla minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi aggiuntivi del 50% nel caso la Cina non abbandoni le sue contromisure, ha assicurato che "i nostri legittimi diritti non consentono privazioni. La sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina non consentono violazioni. Adotteremo misure risolute e forti a tutela dei nostri diritti e interessi legittimi".