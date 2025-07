Valentina Greco, la scomparsa e il ritrovamento nell’armadio: oggi l’interrogatorio in Tunisia

Tunisi, 21 luglio 2025 – Sono diversi i punti da chiarire nella vicenda di Valentina Greco, la 42enne cagliaritana ritrovata in buone condizioni in Tunisia e di cui per diversi giorni la famiglia non era riuscita ad avere notizie. La donna è stata ritrovata, svenuta, dalla gendarmeria all'interno di un armadio della sua abitazione a Sidi Bou Said, dove vive da tre anni. Si trova ancora ricoverata in ospedale e forse, nel pomeriggio, sarà sentita dagli inquirenti tunisini e dagli agenti dell'Interpol che indagano su cosa sia successo.

Sottoposta a controlli medici

"Sta effettuando dei primi controlli – spiega la madre Roberta Murru all'Ansa – ma speriamo di portarla presto a casa per monitorare anche attraverso ulteriori visite il suo stato di salute. Al momento è lì con il fratello, vediamo qual è la situazione e speriamo che ci siamo le condizioni perché possano rientrare presto a Cagliari. Anche mio figlio è arrivato lì dopo un viaggio estenuante. Non vediamo l'ora che sia qui. Adesso vediamo se è in grado di viaggiare. Se non dovesse rientrare con il fratello sono pronta ad andare".

La madre conferma che la 42enne potrebbe essere ascoltata dagli inquirenti per andare più a fondo su alcuni dettagli. "Mi dicono che potrebbe essere ascoltata anche oggi – spiega – ma sono notizie riferite, non apprese direttamente da mia figlia. L'avvocato? Per il momento non l'abbiamo nominato, se, e ripeto se, ce ne dovesse essere bisogno lo nomineremo in un secondo momento. Per il momento si sono avvicinate a noi delle associazioni. A noi ora interessa soltanto riabbracciarla".

I punti oscuri della vicenda

Valentina Greco lavora come freelance con associazioni umanitarie ed è molto impegnata sul fronte dei diritti civili, con una particolare attenzione verso quelli delle donne. Secondo quanto si è appreso finora si sarebbe sentita male, forse a causa della patologia per cui assume farmaci salvavita, probabilmente il giorno stesso dell'ultimo contatto con la famiglia (il 9 luglio scorso). Le ricerche da parte degli inquirenti hanno riguardato anche la casa, ma la donna sarebbe svenuta all'interno di un armadio. Ed ecco perché non sarebbe stata trovata nei precedenti sopralluoghi da parte della gendarmeria. Una versione che lascia però aperti molti interrogativi, anche perché dalla casa sarebbero spariti il cellulare e il pc della donna.

La procura tunisina ha confermato l'apertura di un'inchiesta per chiarire se vi fossero altre persone presenti in casa e se avesse deciso di allontanarsi volontariamente prima del ritrovamento. L'associazione Penelope Sardegna, che ha seguito il caso fornendo supporto legale alla famiglia, ha invitato alla cautela e ad attendere gli esiti ufficiali delle indagini prima di trarre conclusioni. "Il nostro compito come associazione si è esaurito con il ritrovamento – spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli –. È importante, dopo che sarà ascoltata, che ritorni al più presto in Italia. Le visite tra l'altro lì sono a pagamento, la cosa più opportuna ora è solo tornare a casa. Anche per avere un po' di tranquillità visto che Valentina è sicuramente provata psicologicamente da questa situazione. Il resto lo valuteremo con calma".