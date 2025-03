Valanga in Svezia, 5 italiani travolti: due sono morti

Stoccolma, 21 marzo 2025 – Una valanga ha travolto ieri un gruppo di 5 sciatori italiani, che era andati a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord della Svezia al confine con la Norvegia. Due di loro, di 45 e 50 anni, sono morti mentre gli altri sarebbero illesi.

Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale. "La guida alpina e due sciatori sono stati trascinati da una valanga. I due italiani sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, dichiara l'agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato, riportato da media svedesi.

“Nella valanga è stato trascinato via anche l’elicottero con il quale gli escursionisti erano giunti sul posto. L'elicottero era a terra ed era atterrato. Il pilota aveva lasciato a terra gli sciatori fino in cima ed era atterrato più in basso, aspettando che scendessero. Poi è arrivata la valanga e l'ha portato via con sé”, ha detto ieri Sven Stenvall, amministratore delegato di Kallax flyg al giornale svedese Expressen.

"Due sciatori italiani sono morti in un incidente avvenuto giovedì sui monti Abisko, in Svezia, dove un elicottero è stato travolto da una valanga”. Lo riportano i media svedesi. Secondo la polizia, le vittime, un uomo sulla cinquantina e un uomo sui 45 sono entrambi cittadini italiani. I decessi sono stati confermati dall'agenzia turistica Niehku Mountain Villa, riferisce SVT Norrbotten. L'incidente è avvenuto giovedì 20 marzo nel pomeriggio, poco prima delle 16, scrivono i media svedesi.

"Una valanga si è abbattuta su un elicottero fermo che è stato travolto. Sul posto era presente un gruppo di cinque sciatori italiani, accompagnati da una guida alpina certificata IFMGA a livello internazionale. La guida alpina e due degli sciatori sono stati travolti dalla valanga, i due sono rimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, ha scritto l'agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato stampa.

"Sul luogo dell'incidente sono giunti poco dopo un team medico e del soccorso alpino. Le due vittime sono state trasportate in ospedale, ma non sono sopravvissute. Secondo la polizia, le due vittime sono uomini, uno sui 50 e l'altro sui 45, entrambi cittadini italiani. I parenti sono stati avvisati. Una terza persona è ferita ma non sono chiare le sue condizioni. Le autorità stanno indagando sull'incidente”, scrivono i media svedesi, e l'inchiesta è guidata dal procuratore Jonas Fjellstrom.

"Non ho ulteriori informazioni da fornire riguardo all'identità dei defunti – ha detto il magistrato – al momento non verranno fornite informazioni sullo stato delle ferite riportate dalla terza persona nè sullo stato delle indagini. In questa fase dell'indagine preliminare l'attenzione sarà rivolta all'ascolto delle persone che possono fornire informazioni".