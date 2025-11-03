Lunedì 3 Novembre 2025

Esteri
EsteriValanga in Nepal travolge campo base a Yalung Ri: un italiano tra i sette alpinisti morti
3 nov 2025
REDAZIONE ESTERI
Valanga in Nepal travolge campo base a Yalung Ri: un italiano tra i sette alpinisti morti

Le altre vittime sono tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi. Ad aggravare il bilancio ci sono anche quattro feriti e quattro dispersi

Una valanga ha travolto il campo base dello Yalung Ri nella valle di Rolwaling, in Nepal

Una valanga ha travolto il campo base dello Yalung Ri nella valle di Rolwaling, in Nepal

Roma, 3 novembre 2025 - C'è anche un italiano tra i sette morti di una valanga che nelle prime ore del giorno ha colpito il campo base dello Yalung Ri (5.630 metri) nella valle di Rolwaling, nel distretto di Dolakha, in Nepal. Le altre vittime sono tre cittadini statunitensi, un canadese e due nepalesi, ha dichiarato un funzionario di polizia, secondo quanto riporta il Kathmandu Post. Ad aggravare poi il pesante bilancio ci sono quattro feriti e quattro dispersi.

Il vice sovrintendente di polizia Gyan Kumar Mahato dell'ufficio distrettuale di Dolakha, ha spiegato che la valanga si è verificata mentre la squadra di alpinisti nepalesi e stranieri, insieme alle guide locali, si trovava al campo base dello Yalung Ri per prepararsi alla scalata della vetta più alta, il Dolma Khang (6.332 metri).

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, ma le autorità hanno dichiarato che verranno interrotte in serata. In precedenza, l’intervento delle squadre dei soccorritori aveva subito ritardi a causa delle restrizioni di volo nella regione di Rolwaling, che richiedono un'autorizzazione speciale per i movimenti degli elicotteri. Anche dopo aver ottenuto l'autorizzazione, le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ulteriori ritardi.

Da segnalare che altri due alpinisti italiani risultano dispersi in Nepal, mentre erano impegnati a scalare la montagna Panbari, alta 6.887 metri. I due, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate. A dare l’allarme, in questo caso, è stato il terzo compagno di spedizione che era stato bloccato da un malore al campo base.

