Roma, 20 ottobre 2021 - Se in Italia per i dipendenti pubblici, così come per tutti i lavoratori,è necessario il green pass, New York fa un passo oltre. La città, come annunciato dal sindaco Bill De Blasio, ha imposto l'obbligo di vaccino per tutti i dipendenti municipali (tra cui poliziotti, pompieri e guardie carcerarie), eliminando la possibilità di effettuare test per essere ammessi al posto di lavoro.

La nuova regola riguarda 160mila lavoratori, di cui il 71% è in parte o completamente vaccinato. La data limite è il 29 ottobre: chi si sottoporrà alla prima dose in un centro comunale riceverà in busta paga 500 dollari, mentre chi deciderà di non vaccinarsi verrà messo in congedo non retribuito.

Intanto in Italia sempre sul fronte del vaccino obbligatorio il Consiglio di Stato, respingendo l'istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti e altri operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia non ancora vaccinati, ha confermato che l'obbligo di vaccino per il personale sanitario è legittimo. Il vaccino può essere imposto a tutela non solo del personale, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano nelle strutture sanitarie o socioassistenziali.