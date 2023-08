Cnn: “In Italia vergognose fregature ai turisti, due euro per tagliare un panino a metà”

Roma, 20 agosto 2023 – Prezzi “scandalosi” nelle città d’arte e al mare, in spiaggia e al bar. Il caro vacanze italiano finisce sulla Cnn, che in un articolo a firma di Barbie Latza Nadeau denuncia le “spese pazze” per un soggiorno nel Belpaese. Un tempo il costo della dolce vita era irrisorio per le tasche degli statunitensi. Ora anche i turisti che arrivano da Oltreoceano non possono fare a meno di notare “vergognose fregature”. La giornalista della Cnn snocciola una lunga lista di esempi: due euro extra per un piatto vuoto a Portofino o i 60 centesimi aggiunti al prezzo di un cappuccino per del cacao in polvere. Due euro per tagliare a metà un panino al prosciutto sul Lago di Como, altrettanti per scaldare un biberon nel microonde a Ostia.

''I peggiori delinquenti'', li chiama la Cnn, sono i titolari degli stabilimenti balneari che noleggiano lettini e ombrelloni. In Puglia in settimana si spendono in media 50 euro per il noleggio di due lettini e un ombrellone per un giorno. Cifra che, nel weekend, è raddoppia. Ma in zone esclusive come Portofino, viene scritto nell’articolo, un lettino o una sdraio in prima fila in spiaggia ha un costo minimo di circa 150 euro al giorno durante la settimana. A una coppia di turisti sono stati addebitati 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua all'Hotel Cervo in Sardegna, “anche se il proprietario ha detto alla CNN che i prezzi erano chiaramente indicati e l'addebito è principalmente per la vista sui costosi yacht”

Roma non è da meno. Una coppia di turisti racconta all’emittente di provare imbarazzo nel dire quanto ha speso per uno spritz in piazza Navona. E infatti non lo dice.

“Scontrini pazzi”, scrive Latza Nadeau citando le associazioni consumatori italiane che riferiscono di un aumento del 130 per cento dei prezzi in alcune zone turistiche italiane, fino al 240% in più rispetto ad altre mete del Mediterraneo.

“Sharm el Sheik costa meno” fa notare Paolo Manca di Federalberghi, facendo l’esempio della Sardegna dove “una famiglia può pagare fino a mille euro al giorno”, considerando i costi di traghetto o aereo, dell’hotel e dei pasti. Per questo gli italiani stessi vanno all’estero. L’articolo racconta la ‘fuga’ nei balcani alla ricerca del risparmio, si cita persino le vacanze albanesi della premier Giorgia Meloni.

Prezzi più alti e meno italiani che viaggiano. La Cnn cita il ministro Daniela Santanchè: “Non parlerei di un fallimento, ma nemmeno di un successo. Direi che finalmente possiamo ricominciare a parlare di turismo e programmare le nostre prossime mosse. Questo è infatti il ​​primo anno senza restrizioni pandemiche, e quindi, in un certo senso, si può parlare del 2023 come di ‘anno zero’”.