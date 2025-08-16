Niente crisi per gli aristo rampolli. Dalla Costa Azzurra alle isole greche, ecco le mete degli eredi ai troni europei

Roma, 16 agosto 2025 - Chi non ha cambiato programmi, e non si è lamentato degli aumenti al lettino, di certo sono i cosiddetti aristo-rampolli europei, distribuiti equamente tra le località più esclusive, dai classicissimi Hamptons alla Costa Azzurra, dal sud della Spagna alle Baleari, fino alle isole greche, su super yacht di lusso come base.

I principi del Galles, George, primo erede al trono del Regno Unito, Charlotte e Louis, si stanno godendo il sole e il mare delle isole greche, naturalmente a bordo di un costosissimo yacht, con tanto di famiglia, William e Kate, al seguito. Mentre lady Amelia Windsor, nipote di re Carlo III, ha lasciato Londra per festeggiare i suoi 30 anni, il prossimo 24 agosto, girovagando per campagne austriache, inglesi fino ad arrivare alle Alpi svizzere e regalare ai suoi oltre 100mila followers le immagini dei suoi soggiorni rigorosamente 'green' sul suo profilo Instagram. Kitty Spencer, nipote della scomparsa Lady Diana, ha prima soggiornato un po' in Toscana, accompagnata dal marito Michael Lewis e la piccola Athena, due anni, per poi immergersi nell'"aristocrazia americana" nel buen retiro degli Hamptons.

Le 'infante' di Spagna, Leonor e Sofia, hanno trascorso alcuni giorni con i reali genitori e alla nonna, la regina emerita Sofia a Maiorca, al Palazzo Marivent, sul mare a Palma di Maiorca, per poi partire per il Peloponneso, attese alla villa di Kranidi dei reali olandesi, il re e la regina Willem-Alexander e Maxima. Con lo zampino di Sofia che ha trasmesso alle reali spagnole una grande passione per la Grecia perché sorella di Costantino, ultimo sovrano greco.

Tra Saint -Tropez e Principato di Monaco troviamo il fresco 19enne Aymeric, secondogenito di Claire e Laurent del Belgio, festeggiare nell'esclusivo Monte Carlo Beach Club, e rilassarsi con lunghe passeggiate al porto, con al fianco a Christine e Vittoria Knecht de Massy, nipoti del principe Alberto di Monaco. E a Saint- Tropez il principe ha ritrovato anche, per alcuni giorni, il gemello Nicolas e le amiche Maria Chiara e Maria Carolina di Borbone - Due Sicilie, ormai acclamate influencer e nel mondo della moda con un proprio brand.

I quattro 'eredi' del re e della regina del Belgio, la principessa ereditaria Elisabeth, i fratelli Gabriel, Emmanuel, Eléonor, dopo un anno trascorso tra Stati Uniti, Spagna, Francia, si sono ritrovati sull'isola di Yeu, nel golfo di Guascogna.

In Costa Azzurra ha timbrato cartellino anche Jazmin Grimaldi, prima figlia dell'attuale sovrano monegasco avuta dall'italiana Tamara Rotolo, attrice e cantante. Jazmin ha scelto Antibes per rilassarsi e festeggiare l'uscita sul mercato del suo primo vino rosé, realizzato in collaborazione con il marchio Monte Carlo Wines.

Alessandra di Hannover e il fidanzato di origine tedesca, Ben-Sylvester Strautmann, sono stati visti a New York per un breve periodo, continuando in sguito la vacanza con la famiglia sullo yacht Pacha III. Mentre il principe Christian di Danimarca, sul trono degli Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg al posto dei genitori, Frederick e Mary, è stato prima a bordo dello yacht reale, poi nella residenza estiva di Gråsten.