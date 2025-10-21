Va a Istanbul per una liposuzione. Muore dopo 21 giorni di agonia

Un viaggio di pochi giorni sul Bosforo per riprendersi dalla fatiche per l’ultima agenzia immobiliare aperta da un paio di settimane. Nessuno o quasi sapeva che durante quel tour si sarebbe anche sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Una liposuzione che è stata fatale per Milena Mancini (nella foto), 56 anni di Isola del Liri, nel Frosinate: è morta ieri mattina nell’ospedale Medical Park nel quartiere Gaziosmapasa di Istanbul, dove era ricoverata in terapia intensiva da circa tre settimane. Era partita negli ultimi giorni di settembre in compagnia della figlia, una sorta di premio dopo la soddisfazione per l’apertura di una nuova agenzia del gruppo Up Immobiliare realizzata a Frosinone.

Il viaggio serviva per raggiungere una clinica privata di Istanbul nella quale l’imprenditrice aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione addominale senza particolari difficoltà, un intervento quasi di routine. Ma qualcosa è andato storto. Circa 36 ore dopo l’operazione, Milena Mancini ha iniziato ad avvertire dolori allo stomaco, sempre più forti, al punto da richiedere l’intervento dei medici del Medical Park.

Le prime informazioni da Istanbul parlano di una lesione: una perforazione all’intestino che sarebbe stata provocata nel corso dell’operazione. La donna è stata ricoverata in terapia intensiva e sono stati informati i parenti: già dai giorni scorsi sono volati in Turchia. Con il passare dei giorni infatti le sue condizioni si sono aggravate e l’imprenditrice lunedì mattina è morta.

Il Consolato italiano di Istanbul è stato in contatto con i familiari della donna fin da quando la situazione è peggiorata e attualmente sta fornendo loro assistenza.