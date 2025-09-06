Usa-Venezuela, jet di Caracas sorvolano ancora la USS Jason Dunham. Trump: “Verranno abbattuti”. Maduro: “Pronti alla lotta armata”

Roma, 6 settembre 2025 - Sebbene Donald Trump avesse avvertito senza mezzi termini che avrebbe fatto abbattere tutti i jet militari venezuelani che avessero minacciato le forze americane nell'area, è successo di nuovo. Per la seconda volta in due giorni i caccia di Caracas hanno sorvolato una nave della Marina statunitense. Il fatto è stato riferito da funzionari Usa alla Cbs senza precisare se l'F-16 venezuelano fosse armato e se il cacciatorpediniere USS Jason Dunham della Marina Usa abbia reagito, come minacciato da Trump.

Dos F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor estadounidense de la clase Arleigh Burke, USS Jason Dunham (DDG-109) en el Mar del Caribe. Aquí están las imágenes pic.twitter.com/tsmYaI2INc — CROM (@CRNICASMILITAR1) September 5, 2025

Un episodio che andrà inevitabilmente ad alzare la tensione tra Usa e Venuezuela, già alta dopo che martedì le forze americane hanno attaccato un'imbarcazione nel mar dei Caraibi uccidendo 11 narcotrafficanti venezuelani, che secondo l'amministrazione Trump sarebbero collegati al presidente Nicolas Maduro.

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro in tenuta mimetica

Per contrastare i narcos, e dare un segnale forte a Caracas, il capo della casa Bianca ha inviato 10 F-35 a Porto Rico, pronti a intervenire anche contro le forze venezuelane. Maduro, su cui pende una taglia da 50 milioni di dollari messa dal Pentagono, è nel mirino di Washington, come ha ricordato giovedì il segretario di Stato Marco Rubio ribadendo che gli Usa considerano il presidente venezuelano un "narcoterrorista incriminato" e "fuggitivo dalla giustizia americana".

Oltre agli F-35 Washintgton ha schierato nel quadrante un incrociatore lanciamissili, tre cacciatorpediniere lanciamissili e un sottomarino d'attacco rapido a propulsione nucleare. E 4.000 Marine pronti ad entrare in azione.

Un caccia F35 della Nato

Maduro ha denunciato l'aggravarsi della pressione Usa come "la più grande minaccia che il nostro continente abbia mai visto negli ultimi 100 anni" e ha dichiarato che il suo Paese è pronto per una "lotta armata in difesa del territorio nazionale". Maduro ha chiesto a Washington di abbandonare quella che definisce una politica di "cambio di governo (regime change) violento" in America Latina e nei Caraibi, esortando Trump a rispettare l'indipendenza del Venezuela. Ma la Casa Bianca considera l'ultima elezione del 2024 del presidente venezuelano illegittima.

Il leader di Caracas ha anche respinto le accuse sul narcotraffico, affermando che il Paese non produce né coca né cocaina e citando progressi nella lotta antidroga riconosciuti da organismi internazionali. Sottolineando che differenze con gli Stati Uniti non giustificano un conflitto militare, in riferimento alla minaccia di Trump di abbattere i jet venezuelani. "Nessuna delle differenze che abbiamo o abbiamo avuto possono portare a un conflitto militare. Non c'è giustificazione", ha detto Maduro in un messaggio alla nazione.