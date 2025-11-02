Tensione Usa-Venezuela: gli scenari. L’obiettivo di Trump è il cambio di regime

Roma, 2 novembre 2025 – Il dittatore Maduro è sotto attacco. Gli Usa hanno scatenato una pressione mai vista prima. Cosa vuole Trump? Innanzitutto, dimostrare al suo elettorato che mantiene un impegno di prim’ordine: guerra al narcotraffico. Il fentanyl e la cocaina fanno strage, ogni tentativo di contrasto è fallito.

Trump poi è stato votato dai latinos; negli Usa milioni di venezuelani, cubani, nicaraguensi, fuggiti dalle dittature marxiste del continente, chiedono una politica aggressiva verso le dittature simboleggiate da Nicolas Maduro, Raul Castro, Daniel Ortega. Al centro della sua politica estera c’è poi un repubblicano di origine cubana, Marco Rubio, terminale di relazioni con la resistenza in questi Paesi, con l’emigrazione negli Usa, con parte importante del sistema politico latino.

Perché il Venezuela?

Il regime ha sostituito Cuba come centro di destabilizzazione del continente (pur aiutando L’Avana). Inoltre, Maduro e la sua cupola sono sotto accusa come capi del Cartel de los Soles, la sperimentazione di un regime autoritario e militare, con ideologia marxista e declinazione criminale. Due giorni fa, un dossier congiunto di agenzie di sicurezza ha spiegato che l’Eln, la narco-guerriglia colombiana filo cubana, è il braccio armato dei los Soles, coordinato con il feroce cartello venezuelano Tren de Aragua, con Hezbollah e la Guardia Islamica iraniana. Il Venezuela è il centro nevralgico del narcotraffico (in direzione Nord America, Asia ed Europa attraverso la Colombia), come di alleanze con autocrazie e gruppi terroristici-criminali internazionali.

Cosa faranno Trump e Maduro?

Cosa faranno Trump e Maduro? Per il dittatore venezuelano, la risposta è semplice: sopravvivere. Ha chiamato Putin e chiesto solidarietà agli autocrati (ma la Cina è silenziosa). Dopo la fine di Assad e la sconfitta di Khamenei, la Russia, che aveva protetto Hugo Chavez e letteralmente scortato Maduro, oggi non può fare molto. Maduro si appoggia poi al presidente colombiano Gustavo Petro ma questi, accusato di aver consentito la maggiore produzione di cocaina della storia, è sanzionato dagli Usa e contestato da una grande alleanza delle opposizioni per le prossime elezioni. L’ultima spiaggia di Maduro è il neopacifismo, come fanno sempre i dittatori in difficoltà investendo sull’azione neutralista di attori internazionali o interni all’Onu, contando sul costo politico che ogni intervento armato comporta alle democrazie.

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, 62 anni, al potere dal 2013

Dove arriverà Trump?

I cartelli, dichiarati organizzazioni terroristiche, sono oggi colpiti da azioni militari che hanno rallentato l’arrivo di cocaina, ma lo schieramento statunitense è costosissimo, impegna il 10% del potenziale operativo, non sarà di lungo periodo. Una operazione immediata per ora non registra particolare opposizione, neppure tra i democratici: Trump può limitarsi ad attaccare basi paramilitari dei narcos o spingere per un cambio di regime in Venezuela.

Qui l’opposizione, dopo le elezioni parzialmente libere dell’anno scorso, ha già pronto un presidente, in esilio ma eletto a larghissima maggioranza. Questa opzione potrebbe avere un effetto domino, sulla Colombia e sulle dittature di Cuba e Nicaragua. In questo caso, saremmo di fronte a una dottrina Trump, una revisione radicale del ruolo negli Usa nell’America centro meridionale, dopo la ritirata dei venti anni precedenti.