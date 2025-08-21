Domenica 17 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Esteri
EsteriUsa, stretta sugli stranieri: il Dipartimento di Stato esaminerà tutti i 55 milioni di visti concessi
21 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Usa, stretta sugli stranieri: il Dipartimento di Stato esaminerà tutti i 55 milioni di visti concessi

Già a inizio settimana l’amministrazione Trump aveva fatto sapere di aver revocato più di 6mila visti

Un arresto per le proteste contro l'amministrazione Trump

Un arresto per le proteste contro l'amministrazione Trump

Roma, 21 agosto 2025 - Ulteriore stretta del dipartimento di Stato americano sugli stranieri negli Usa: è stato avviato un esame di tutti gli oltre 55 milioni di visti che permettono agli stranieri di soggiornare negli Stati Uniti.

La notizia è stata data in esclusiva dall'Associated Press: il dipartimento ha avvertito che tutti i titolari di un visto Usa sono soggetti a "controlli continui", sottolineando la particolare attenzione a qualsiasi elemento possa portare alla revocare del permesso e all'espulsione.

Non è una novità che l'amministrazione Trump punti a regolamentare al meglio i flussi di immigrazione, e anche i richiedenti il visto che oggi hanno l'obbligo di sottoporsi a colloqui di persona. Ma la revisione di tutti e 55 milioni di visti di stranieri indica un'azione più decisa e stringente.

Ma non basta, saranno esaminati tutti gli account social, i registri delle forze dell'ordine nei Paesi d'origine oltre a qualsiasi violazione delle legge americana commessa dai possessori di visti da quando si sono trasferiti.

Già a inizio settimana l'amministrazione aveva rivendicato di aver revocato da gennaio più di 6.000 visti per studenti stranieri, di cui 4.000 per "effettive infrazioni" della legge e circa 200-300 visti per questioni legate al terrorismo.  

