Usa, stretta sugli stranieri: il Dipartimento di Stato esaminerà tutti i 55 milioni di visti concessi

Roma, 21 agosto 2025 - Ulteriore stretta del dipartimento di Stato americano sugli stranieri negli Usa: è stato avviato un esame di tutti gli oltre 55 milioni di visti che permettono agli stranieri di soggiornare negli Stati Uniti.

La notizia è stata data in esclusiva dall'Associated Press: il dipartimento ha avvertito che tutti i titolari di un visto Usa sono soggetti a "controlli continui", sottolineando la particolare attenzione a qualsiasi elemento possa portare alla revocare del permesso e all'espulsione.

Non è una novità che l'amministrazione Trump punti a regolamentare al meglio i flussi di immigrazione, e anche i richiedenti il visto che oggi hanno l'obbligo di sottoporsi a colloqui di persona. Ma la revisione di tutti e 55 milioni di visti di stranieri indica un'azione più decisa e stringente.

Ma non basta, saranno esaminati tutti gli account social, i registri delle forze dell'ordine nei Paesi d'origine oltre a qualsiasi violazione delle legge americana commessa dai possessori di visti da quando si sono trasferiti.

Già a inizio settimana l'amministrazione aveva rivendicato di aver revocato da gennaio più di 6.000 visti per studenti stranieri, di cui 4.000 per "effettive infrazioni" della legge e circa 200-300 visti per questioni legate al terrorismo.