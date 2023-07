Usa, stragi del 4 luglio. Due sparatorie nell’Independence day: almeno 7 morti

Un'altra strage macchia di sangue la festa dell'Independence day in Usa: almeno tre persone sono morte ed altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria intorno alla mezzanotte locale in un parcheggio a Fort Worth, Texas. Dieci delle persone colpite sono adulti mentre uno è un minorenne. "È troppo presto per dire se la sparatoria fosse correlata a una gang, una disputa domestica o qualcos'altro”, ha riferito la polizia.

Quando gli agenti sono intervenuti, c'era una grande folla nel quartiere di Como, dove è avvenuta la sparatoria e dove il 3 luglio (con un giorno di anticipo) si celebra tradizionalmente il giorno dell'indipendenza americana con una parata.

E’ invece di quattro morti e altrettanti feriti, tra cui due bambini di 2 e 13 anni, il tragico bilancio di una precedente sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Philadelphia, dove un 40enne, con indosso un giubbotto antiproiettile e armato di un fucile automatico e una pistola, ha aperto il fuoco in diverse zone nella parte sudoccidentale della città prima di essere catturato dalla polizia.