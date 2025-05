Ricerca nel mirino. Attacco al pensiero. Danni permanenti

Roma, 30 maggio 2025 – Andando a scavare nell’album di famiglia della destra populista statunitense, si scopre che le recenti uscite roboanti di Trump contro le università sono solo la punta di un iceberg composto da un odio inossidabile contro la “cultura”. Infatti già nel 2021, in un discorso intitolato “Le università sono il nemico”, l’attuale vice presidente J.D. Vance (Foto), un dottorato in legge a Yale, aveva espresso chiaramente il suo disprezzo per istituti di istruzione e docenti, chiarendo che si dovevano controllare questi pericolosi centri di pensiero libero; due anni dopo, nell’agosto 2023, l’attivista conservatore Christopher Rufo (laurea triennale a Georgetown e magistrale ad Harvard), appena entrato nel comitato dei garanti dell’università della Florida, blaterava di ridurre le università in uno stato di terrore esistenziale e incertezza; e poi è arrivato il taglio massiccio di fondi di Trump (laurea triennale all’università della Pennsylvania) contro la Columbia e contro Harvard, imponendo col ricatto sistemi di profilazione e la schedatura degli studenti stranieri con la patetica scusa di combattere l’antisemitismo nelle manifestazioni.

Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance

A meno di scomodare la psichiatria, l’odio di queste persone, tutte con istruzione superiore, contro qualsiasi università si spiega solo con il ruolo sociale che le università hanno sempre giocato nella storia statunitense: luoghi di pensiero critico e dibattito che per politici populisti sono, come dice Vance, il “nemico”. Fanno tremendamente sul serio, e i danni che stanno provocando sono destinati a permanere a lungo. Il sistema universitario statunitense è molto caro, ma è anche dotato di molte forme di alleggerimento delle tasse universitarie e programmi di inserimento per studenti meno abbienti e stranieri; i tagli di Trump colpiscono in particolare le borse, rendendo le università più chiuse ed elitarie, imponendo forme di controllo su insegnamenti e programmi di ricerca e togliendo al sistema il naturale arricchimento che proviene dal confronto tra culture diverse. Già si vedono gli effetti: crollo delle ricerche per dottorati negli Stati Uniti da parte dei possibili candidati stranieri e, ciò che è peggio, arretramento degli USA dietro a UE e Cina come finanziamenti alla ricerca. Il prossimo passo? Trump vuole ridurre il tetto dei costi “overheads”, per ogni progetto finanziato, dal 70 per cento a un risibile 15 per cento. Gli overheads sono costi non dovuti al personale ma a macchinari, materiali, strumentazione e costituiscono tradizionalmente una voce importante dei progetti di ricerca più costosi (ad esempio in medicina). Imporre gli “overheads costs” al 15% per progetto significa condannare a morte la stragrande maggioranza dei progetti più avanzati e innovativi. Così si ammazza un Paese, cominciando dalla testa.