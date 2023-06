Usa, ragazzino afroamericano di 14 anni ucciso dalla polizia. Ma nel video la pistola (giocattolo) puntata contro un agente non si vede

Roma, 12 giugno 2023 - Un ragazzino afroamericano di 14 anni è stato ucciso dalla polizia. L'ennesimo episodio di violenza di un agente delle forze dell'ordine Usa è avvenuto ad Aurora, in Colorado. Jor'Dell Richardson, la vittima, è stata colpita a morte all'addome il 1 giugno, mentre fuggiva dopo un furto di sigarette elettroniche da un negozio. Il giovane era stato bloccato da un agente, dopo un breve inseguimento a piedi, come mostra chiaramente un video della bodycam ripreso dai media. Ma quando ormai l’azione sembra essere finita, un poliziotto intervenuto in supporto del collega ha fatto fuoco contro il ragazzino a terra, uccidendolo.

Jor'Dell Richardson scappa dall'agente James Snapp dopo il furto, l'azione ripresa dalla bodycam

La pistola a pallini

Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta, ha dichiarato in conferenza stampa il capo del dipartimento di polizia di Aurora, Art Acevedo. Dai media e dal video però sono emersi dubbi sull'operato degli agenti: a James Snapp, il primo agente intervenuto che lo aveva già bloccato, il 14enne chiede, terrorizzato: "Fermati, per favore. Mi hai preso". Poi nel filmato Roch Gruszeczka, il secondo agente, quello che ha fatto fuoco, gli ha intimato: "Lascia andare quella fottuta pistola", aggiungendo: "Ti sparo". In seguito è stato accertato che Jor'Dell Richardson aveva una pistola a pallini simile a una vera calibro 9.

Non si vede puntare la pistola contro l'agente

Acevedo in una conferenza stampa ha confermato che è in corso un'indagine, e "a prescindere dall'esito si tratta di una tragedia perché un giovane uomo ha perso la vita". Sui giornali americani il caso però sta esplodendo, infatti Acevedo ha detto che l'agente ha creduto che Richardson avesse un'arma, anche se poi si è rivelata finta, così si è difeso. Ma nel video non si vede la vittima puntare l'arma contro i poliziotti, l'azione, dopo che il giovane è stato messo a terra, è confusa. L'agente grida di lasciare la pistola al giovane, ma la bodycam è coperta, e si sentono solo le voci e lo sparo.