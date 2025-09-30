Usa pronti alla svolta . Armi a lungo raggio a Kiev: "Potrà colpire la Russia"

Gli Stati Uniti starebbero per fare cadere un tabù che pesa fin dall’inizio della guerra in Ucraina e potrebbero permettere a Kiev di condurre attacchi in profondità sul suolo russo, per colpire obiettivi militari. Per farlo, potrebbero avvalersi dei Tomahawk, missili da crociera subsonici a lungo raggio che possono percorrere fino a 3mila chilometri. Secondo il vicepresidente americano, JD Vance, il presidente Trump starebbe seriamente valutando la loro vendita al Paese invaso. Intanto, Copenaghen si prepara a ospitare il Vertice dell’Unione e della Comunità Politica Europea a cui, dopodomani, parteciperanno capi di Stato e di governo. In testa all’agenda c’è la messa in sicurezza del Vecchio Continente dagli attacchi russi.

SVOLTA NEL CONFLITTO?

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo chiede da tempo. L’ex presidente americano, Joe Biden, è sempre stato restio a questa eventualità. Quello attuale, Donald Trump l’ha sempre esclusa a priori. Ma non sarebbe la prima volta che il tycoon cambia idea e dunque ieri è arrivata l’indiscrezione che la Casa Bianca potrebbe consentire a Kiev di attaccare obiettivi militari sul territorio russo, anche in profondità.

La fonte è niente meno che Keith Kellogg, inviato speciale per gli Stati Uniti in Ucraina, che in un’intervista a Fox News ha dichiarato: "Bisogna usare la capacità di colpire in profondità, non esistono santuari". Il diplomatico ha poi spiegato che la decisione finale spetta a Trump e che comunque l’attacco al suolo russo andrebbe valutato caso per caso. L’altra novità delle ultime ore è che, per colpire il nemico, Kiev potrebbe usare armi nuove, per la precisione i missili Tomahawk. Utilizzati anche nella guerra in Iraq e perfezionati numerose volte da quel momento, i missili da crociera subsonici a lungo raggio sono stati chiesti dal presidente Zelensky in persona a Trump durante il loro incontro la settimana scorsa alla Casa Bianca.

Due giorni fa, il vicepresidente JD Vance ha detto chiaramente che il tycoon sta valutando la vendita, mettendo la sua decisione in relazione alla reticenza della Russia ad accettare i colloqui di pace bilaterali e trilaterali mediati da Trump. Mosca prende tempo. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che "stanno analizzando le dichiarazioni", aggiungendo che i Tomahawk "non sarebbero comunque un’arma magica".

COPENAGHEN BLINDATA

Per chi vuole attaccare c’è chi cerca di difendersi. Mancano due giorni Vertice dell’Unione e della Comunità Politica Europea. Assenti, per ovvi motivi, Russia e Bielorussia. In cima agli argomenti che verranno trattati dai capi di Stato e di governo c’è quello della sicurezza del continente dopo le ripetute incursioni di droni e jet da parte della Russia, anche se Mosca continua a negarle, in testa il muro di droni europeo e la sorveglianza del fianco est, che richiedono particolare urgenza. Ma c’è anche il documento sulla Roadmap 2030 della Difesa comune Ue. La capitale danese, oggetto negli scorsi giorni di ben tre provocazioni russe, è blindata.

Da ieri, è attivo il divieto di utilizzo di droni civili. l ministero della Difesa danese ha dichiarato di aver dispiegato "diverse capacità" in seguito agli avvistamenti dei giorni scorsi. Per garantire la sicurezza dei leader, arriveranno rinforzi anche da Germania, Francia e Svezia.

