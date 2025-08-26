Allerta sanitaria in Usa: primo caso umano di verme mangia-carne del Nuovo Mondo

Roma, 26 agosto 2025 – Il primo caso umano di verme del Nuovo Mondo (un parassita mangia-carne) negli Stati Uniti dove sale l’allerta sanitaria nei confronti di quella che è stata anche ribattezzata “mosca assassina” e che solitamente prende di mira gli animali e il bestiame in particolare. Per questo l’attenzione è massima soprattutto fra gli allevatori statunitensi.

Primo caso umano in Maryland

Negli ultimi giorni infatti il dipartimento della sanità Usa ha segnalato in Maryland il primo caso umano negli Stati Uniti di verme del Nuovo Mondo, un parassita carnivoro associato ai viaggi, proveniente da un Paese colpito dall'epidemia. Il caso è stato confermato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e ha coinvolto una persona di ritorno da un viaggio in El Salvador, ha dichiarato Andrew G Nixon, un portavoce del dipartimento della sanità americano. “Il rischio per la salute pubblica negli Stati Uniti derivante dall'introduzione di questo parassita è molto basso”, ha aggiunto.

L’epidemia in America Centrale

Le divergenze tra il governo degli Stati Uniti e le fonti dell'industria sull'origine del caso umano probabilmente irriteranno ulteriormente allevatori di bovini, produttori di carne bovina e commercianti di bestiame già in stato di massima allerta per potenziali infestazioni negli Stati Uniti, poiché il verme del Nuovo Mondo si è spostato verso nord dall'America Centrale e dal Messico meridionale.

L’infezione

Il verme vite del Nuovo Mondo (New World screwworm, noto anche come larva mangia-carne), è una mosca parassita solitamente diffusa in America Latina e nei Caraibi. Il paziente, rientrato da un viaggio a El Salvador dove è in corso un'epidemia, è guarito e non ha trasmesso il parassita ad altre persone o animali, ha riferito il dipartimento della Salute del Maryland.

I l verme mangia-carne del Nuovo Mondo

La mosca depone le uova negli animali (generalmente nelle ferite) a sangue caldo e, più raramente, nelle persone: le larve che ne scaturiscono si nutrono dei tessuti delle ferite aperte (per questo si dice “mangia-carne”). Da qui le larve (vermi) si avvitano nella carne di animali, e più raramente persone, cibandosene per crescere. Recenti casi in Messico hanno già spinto l'amministrazione Trump a intervenire per rafforzare il monitoraggio.