Usa-Iran, colloqui sul nucleare oggi a Roma. Il secondo round tra l'inviato Usa Witkoff e il ministro Araghchi

Roma, 19 aprile 2025 - Oggi a Roma il secondo round Roma tra Iran e Stati Uniti sul nucleare di Teheran. A una settimana dal primo incontro, descritto come "costruttivo" da entrambe le parti, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, con la mediazione dell'Oman, come nei precedenti svoltisi a Muscat, si vedranno alle 10.30, "l'orario approssimativo annunciato per l'inizio dei colloqui è sabato a mezzogiorno, ora iraniana", ha dichiarato un inviato speciale della televisione di Stato iraniano.

E' il secondo incontro da quando gli Stati Uniti si sono ritirati nel 2018 dall'accordo internazionale che regola il programma nucleare iraniano, in cambio della revoca delle sanzioni imposte all'Iran, per volontà dello stesso presidente Trump, allora al primo mandato.

Dal suo ritorno alla Casa Bianca Trump ha ripreso la sua politica di "massima pressione" contro l'Iran, con il quale Washington non ha relazioni diplomatiche dal 1980. A marzo l'invito a negoziare un nuovo accordo, dietro la minaccia di bombardamenti. Anche se giovedì Trump ha dichiarato di non avere "alcuna fretta" di ricorrere all'opzione militare.

"Penso che l'Iran voglia parlare" ha affermato il tycoon. Ma ieri Araghchi ha espresso i suoi "seri dubbi" sulle intenzioni degli Stati Uniti, affermando però "parteciperemo comunque ai negoziati di sabato". Anche la Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha espresso scetticismo circa il loro esito.

Dopo l'incontro di Roma Araghchi volerà a Pechino. Lo ha annunciato lo stesso Araghchi che, prima di venire a Roma, era stato a Mosca dove aveva incontrato il leader del Cremlino Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.