Roma, 31 marzo 2020 - E' un'onda che si ingrossa ogni giorno di più, la pandemia del coronavirus nel mondo. Sono più di 782mila i casi di contagio con un totale di oltre 37.500 morti: è il bilancio fornito dalla John Hopkins University nel suo ultimo bollettino. In particolare, le persone contagiate sono 782.365, le vittime ammontano a 37.582 e le persone guarite sono 164.566. I Paesi più colpiti sono, nell'ordine, Stati Uniti, Italia (qui i dati del 30 marzo), Spagna, Cina, Germania, Francia, Iran, Regno Unito, Svizzera e Belgio.

Gli Usa: 100 milioni di aiuti all'Italia

Strumenti e prodotti sanitari per 100 milioni di dollari saranno inviati dagli Stati Uniti all'Italia per la lotta contro il coronavirus, compresi i nuovi kit per i test veloci prodotti dalla Abbott. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, durante la conferenza sul Covid-19 alla Casa Bianca, segnalando di averne parlato al telefono con il premier Giuseppe Conte. In Italia "stanno attraversando un momento difficile", ha riconosciuto Trump, precisando che Conte è stato "molto contento" degli aiuti Usa. Il presidente del consiglio aveva riferito via Twitter del suo colloquio "lungo ed amichevole" con Trump, esprimendo "gratitudine per la solidarietà e il supporto degli amici americani".

Long and friendly conversation with President @realDonaldTrump. Very grateful for the solidarity and support from American friends. Let’s keep on working together to win this hard challenge 🇮🇹🇺🇸 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 30, 2020

Negli Usa la pandemia sta dilagando come testimoniano gli ultimi numeri. Per gli Stati Uniti è stato un lunedì nero: il numero dei decessi supera le 3.000 unità, con le ultime 500 vittime in sole 24 ore. I casi accertati, come emerge dai dati elaborati dalla John Hopkins University, sono oltre 161.000, in pratica il doppio della Cina. "Sono tempi difficili, decisivi i prossimo 30 giorni", ha detto Trump che ha poi aggiunto che se ci fosse una seconda ondata in autunno gli Usa sarebbero pronti ad affrontarla. Gli Usa hanno ricevuto aiuti dalla Cina e dalla Russia.

Cina, 48 casi tutti importati

La Cina da quando a dicembre è stato scoperto il virus per la prima volta a Wuhan ha registrato 81.518 contagi e 3.305 decessi. Restano in cura ancora 2.161 pazienti. I nuovi casi sono 48 tutti importati. Nessun caso a Wuhan. Allarme della Banca Mondiale: l'economia della Cina potrebbe fermarsi.

Il resto del mondo

A sette giorni dall'inizio del lockdown, in India si è registrato il più marcato incremento giornaliero dei casi di coronavirus. Secondo i media locali il ministero della Salute ha registrato 227 nuovi casi di contagio per un totale di oltre 1.200.

