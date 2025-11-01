Usa e Russia, la sfida del riarmo nucleare

Roma, 1 novembre 2025 – In un mondo di potenze atomiche, torna la corsa al bottone rosso. In un mondo in cui le potenze dotate di armi nucleari aumentano, bisogna mostrare chi comanda davvero. E il presidente Donald Trump non vuole certo perdere la gara di chi ha il “bottone rosso” più grande e potente. Essere la prima potenza atomica del pianeta è l’unico primato ancora relativamente saldo, e va difeso. Dall’altra parte, nel mondo multipolare tanto auspicato da Vladimir Putin, ci sono Paesi che stanno sviluppando i propri arsenali rapidamente e che, pur avendo firmato trattati, li violano o li hanno del tutto evitati.

Vladimir Putin e Donald Trump

Armi proibite

Trump ha ordinato la ripresa dei test nucleari, che gli Stati Uniti non effettuavano da oltre vent’anni. “Ma solo se lo faranno anche gli altri”, ha aggiunto ieri. È probabile che si tratti di verifiche sul funzionamento di missili e sistemi militari a capacità nucleare, ma senza esplosioni.

Il vicepresidente J.D. Vance ha spiegato che si tratta di misure necessarie per valutare lo stato di salute dell’arsenale americano. Tuttavia, è chiaro che tutto questo potrebbe essere propedeutico a un loro potenziale utilizzo. Va detto che a innescare l’escalation, seppure in forme diverse, sono state Russia e Cina. Pechino sta ampliando il proprio arsenale a ritmo sostenuto. Putin, dal canto suo, ha reso noto che sono state compiute esercitazioni nucleari nell’Estremo Oriente russo. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha confermato che la Russia, da agosto, ha utilizzato 23 volte il missile da crociera 9M729, un’arma capace di trasportare una testata nucleare o convenzionale, con una gittata di 2.500 chilometri. È lo stesso missile che nel 2019 spinse Trump ad abbandonare il Trattato Inf, firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov, che limitava le forze nucleari a raggio intermedio, accusando Mosca di violazione.

Ripensamenti “radioattivi”

Gli Stati Uniti furono molto criticati per quella decisione, ma va ricordato che ogni grande potenza nucleare ha avuto numerosi ripensamenti su quali trattati rispettare o disattendere.

La Russia detiene il record di ritiri, revoche e sospensioni: nel 2023 Putin ha bloccato il New START, che limitava le testate strategiche dispiegate e prevedeva ispezioni reciproche; nello stesso anno ha revocato l’adesione al CTBT (Trattato sul bando totale dei test nucleari), sostenendo che Usa e Cina non lo avevano mai ratificato.

Nel 2021 Mosca si è ritirata anche dal Trattato Open Skies, che consentiva voli di osservazione reciproci per garantire trasparenza militare. Gli Stati Uniti, sotto Trump, lo avevano fatto già l’anno precedente.

Pechino, intanto, invita Washington a rispettare la moratoria sui test, ma — come spesso accade — predica bene e razzola male: promuove un’immagine di uso “responsabile” dell’atomica, ma di fatto si prepara a competere con Usa e Russia come terzo grande polo nucleare.

Vladimir Putin è riapparso in mimetica

Rampe affollate

Oltre a queste potenze, vanno considerate le testate di Francia e Regno Unito, entrambe membri della Nato e del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, e basate su regimi democratici.

Più preoccupanti, per motivi diversi, sono i missili di India (in ascesa geopolitica) e Pakistan, i cui rapporti tesi destano timori costanti, e quelli della Corea del Nord, probabilmente il regime più imprevedibile del mondo.

C’è poi Israele, Paese democratico ma impegnato su più fronti, tra cui quello con l’Iran. Proprio Teheran, insieme a Turchia, Arabia Saudita, Giappone e Corea del Sud, guarda con crescente interesse alla possibilità di avere una propria arma nucleare.

Una gara alla deterrenza dalle conseguenze potenzialmente esplosive.