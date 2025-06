Gli Usa attaccano l’Iran, Trump: “Distrutti 3 siti nucleari. La pace o colpiremo ancora”. Teheran: “Ora comincia la guerra”. Il mondo trema

Roma, 22 giugno 2025 – Non ha atteso le annunciate due settimane promesse per negoziare con Teheran, con una mossa a sorpresa il presidente Usa Donald Trump ha attaccato l’Iran, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani. La speranza è di costringere il regime di Teheran a cedere, ma c’è il rischio di un'imprevedibile escalation in Medio Oriente. E le prime avvisaglie sono già nelle minacce partite dalla tv di Stato iraniana, secondo cui “ogni cittadino americano, o militare, nella regione è ora un legittimo obiettivo”. “Adesso è iniziata la guerra”, si legge in un post pubblicato su X dall’account associato ai Guardiani della Rivoluzione iraniana. Minacce a cui si sono aggiunte quelle degli Houthi, alleati di Teheran.

È stato lo stesso Trump ad annunciare il blitz con un post sul suo social Truth, rivelando che gli Usa avevano "completato con successo" il loro attacco a tre siti nucleari in Iran (Fordow, Natanz ed Esfahan) sganciando "un carico completo di bombe sul sito principale di Fordow". E che "tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano" e "stanno rientrando sani e salvi".

Poi su Truth ha avvisato la Repubblica islamica che "qualsiasi ritorsione dell'Iran contro gli Stati Uniti sarà contrastata con una forza molto superiore a quella di questa sera". Il presidente ha detto anche di aver fatto un ‘lavoro di squadra’ con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che in un videomessaggio si è congratulato per una “decisione coraggiosa che cambierà la storia”.

Donald Trump annuncia l'attacco all'Iran

Segui la diretta