Usa 2024, Trump in testa alle primarie. Biden considerato troppo vecchio

Washington, 4 settembre 2023 – Donald Trump è in testa con il 59% dei consensi nella corsa alle primarie Repubblicane verso le presidenziali Usa 2024, malgrado le molteplici vicende giudiziarie in cui è coinvolto.

Questo quanto emerge da un sondaggio del Wall Street Journal.

Mentre la stragrande maggioranza degli elettori (73%) ritiene che il presidente Usa, Joe Biden, sia troppo vecchio per ricandidarsi alle elezioni del prossimo anno e gli attribuisce un punteggio basso per la gestione dell'economia e di altre questioni importanti per il loro voto. Le opinioni negative sull'eta' di Biden e sul suo operato aiutano a spiegare perché solo il 39% degli elettori ha un'opinione favorevole del presidente.

In una domanda separata, circa il 42% ha affermato di approvare il modo in cui gestisce il proprio lavoro, ben al di sotto del 57% che invece lo disapprova.

Biden è alla pari con l'ex presidente Donald Trump in una potenziale ripetizione delle elezioni del 2020: ciascuno ha il 46% di sostegno, in un test testa a testa. Sebbene i candidati siano a soli tre anni di distanza, il 73% degli elettori ha affermato di ritenere che Biden sia troppo vecchio per candidarsi a un secondo mandato, rispetto al 47% degli elettori che ha detto lo stesso del 77enne Trump. “Mi continuano a dire che sono troppo vecchio. Sono solo più saggio”, ha dichiarato Biden parlando a Filadelfia in occasione del Labor Day, la festa dei lavoratori Usa.