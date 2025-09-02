Ursula nel mirino di Putin

C’è una mano invisibile, guidata da un network fantasma, che agisce sui cieli d’Europa, sulle rotte dei segnali gps danneggiandoli per mandare in tilt strutture pubbliche, aeroporti, siti militari. È la nuova frontiera in via di sviluppo della guerra elettronica sempre più utilizzata e che ha colpito domenica il jet Dassault 900Lx su cui viaggiava insieme col suo staff Ursula von der Leyen, costringendo i piloti ad atterrare all’aeroporto di Plovdiv in Bulgaria basandosi solo su mappe cartacee in pdf sui tablet. È andata bene, il capitano è stato abile. Molta tensione, tutti salvi, ma questo episodio apre scenari preoccupanti. L’Europa punta il dito verso la Russia. La conferma dalle parole di Arianna Podestà, portavoce della commissione Ue: "Abbiamo ricevuto informazioni dalle autorità bulgare che sospettano di un’interferenza della Russia. Siamo abituati alle minacce e alle intimidazioni. Questo non farà che rafforzare l’impegno a incrementare il supporto all’Ucraina". Mosca smentisce indignata. "Noi non c’entriamo, avete informazioni non corrette", ha dichiarato stizzito Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino al Financial Times, che ha rivelato l’episodio. Reazione scontata.

Ma il capo della Difesa tedesco, Cristen Breuer, mette giù un carico da novanta. "Abbiamo a che fare con atti di sabotaggio e spionaggio, siamo bersagli di azioni ibride riconducibili anche a Mosca". E rivela che mentre si trovava in volo sul Mar Baltico e sulla Lituania, il suo aereo ha accusato problemi al gps. Ora è caccia alla mano rapace dei cieli.

Il sabotaggio si è verificato in un momento di tensione tra Europa e Russia, durante il tour diplomatico della presidente von der Lyen nei Paesi del fronte orientale, con la proposta di triplicare i fondi Ue per la sicurezza del Baltico contro "minacce militari e ibride". Una coincidenza?"Ho elementi dalle mie fonti per ritenere che questo tipo di operazioni possano essere ricondotte all’intelligence russa – spiega Marco Mancini, già capo del controspionaggio italiano che per anni ha lavorato sul controllo delle mosse di Mosca – convinzione condivisa da diversi Paesi europei. Il Gru, servizio segreto militare russo, appalta queste operazioni a gruppi criminali esterni, per ora mai identificati, capaci di insidiare strutture di Paesi considerati ostili. Sono eventi che rientrano nelle operazioni di penetrazione verso l’Occidente".

Ogni indizio conduce al Cremlino. Aggiunge Umberto Rapetto, già generale della Gdf esperto di informatica: "Siamo di fronte ad un episodio di jamming, una tecnica di guerra usata anche in Serbia che consente di oscurare o impedire la ricezione di coordinate informatiche. Un tipo di pirateria utilizzata dagli eserciti per il contrasto missilistico. Solo gruppi militari o paramilitari sono in grado di agire a questi livelli". L’attacco infatti è stato ampio perché ha mandato in confusione tutto l’assetto gps dello scalo. Il network invisibile in tempi recenti ha colpito disturbando il sistema gps nell’area orientale costringendo anche voli civili a manovre alternative. È successo a Ryanair a Vilnius e a Finnair nei cieli dell’Estonia. La Ue ora lavora a un piano di difesa per l’aviazione con l’Agenzia per la sicurezza aerea ed Eurocontrol. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri intanto si è sentito con il segretario Nato, Mark Rutte, per preparare la riunione della Coalizione dei volenterosi, che si terrà giovedì a Parigi e a cui parteciperà in video conferenza anche il presidente Volodymyr Zelensky. Tema la sicurezza dell’Ucraina.