Ucraina oggi, distrutta l’ultima nave da guerra di Kiev

7:30 Un summit Nato per la Pace L'Ucraina, con i suoi alleati, sta preparando un summit per luglio senza la Russia. Kiev, al tavolo con i "leader globali" e senza la Russia, secondo una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky e secondo figure diplomatiche europee punta ad ottenere un sostegno ancor più ampio al proprio piano di pace. Lo scrive il Wall Street Journal, evidenziando che sull'asse Europa-Ucraina si lavora ad una proposta di pace che possa rivelarsi più convincente per Cina, India, Arabia Saudita e Brasile. Il vertice dovrebbe tenersi poco dopo il summit della Nato, che si terrà a Vilnius, in Lituania, a partire dall'11 luglio.

8:03 Attacco a Belgorod Le autorità di difesa russe hanno accusato le forze armate ucraine di aver nuovamente bombardato la città di Shebekino nella regione di Belgorod, nel sud-ovest della Russia, dove una donna è rimasta ferita. “Gli edifici residenziali sono stati danneggiati. Un certo numero di veicoli ha preso fuoco”, afferma una nota del centro di risposta alle crisi della regione diffusa dalla Tass. Il distretto di Shebekino, che confina con l'Ucraina, è stato oggetto di pesanti bombardamenti negli ultimi giorni. Solo lunedì, 155 proiettili sono caduti sul suo territorio, di cui 48 nel centro amministrativo del distretto.

8:50 Attacco a una raffineria russa Un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar, in seguito a un probabile attacco di un drone. A riferirlo il governatore della regione, Veniamin Kondratyev su Telegram, aggiungendo che ''non ci sono vittime". Questa una delle ultime news di oggi sulla guerra Ucraina-Russia. La raffineria Afipsky non è lontana dal porto di Novorossiisk sul Mar Nero, vicino a un'altra raffineria che è stata attaccata più volte questo mese.

9:01 Cinque morti a Karpaty l bilancio delle vittime del bombardamento ucraino di un allevamento di pollame nel villaggio di Karpaty nel Lugansk e' salito a cinque morti, secondo il Canale Telegram della rappresentanza della repubblica nel JCCC citato dall'agenzia Ria Novosti.

9:20 “Gli Usa danno al’Ucraina licenza di attaccare la Russia” Gli Stati Uniti stanno dando all' Ucraina "una sorta di licenza" per continuare gli scontri con la Russia ignorando pubblicamente i recenti attacchi di droni a Mosca, ha detto l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov citato dalla Ria Novosti.

9:40 Gb: “Mosca sta lasciando agli ucraini l’iniziativa sul campo” Mosca sta cedendo alle forze armate ucraine l'iniziativa sul campo limitandosi al momento a reagire alle azioni belliche nemiche. A scriverlo è l'intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano divulgato dal ministero della Difesa di Londra.

9:50 Medvedev: Gran Bretagna eterno nemico di Mosca Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sostiene che la Gran Bretagna e' "l'eterno nemico" di Mosca e che qualsiasi funzionario britannico che abbia facilitato la guerra in Ucraina potrebbe essere considerato un legittimo obiettivo militare

9:56 Nuovo appello alla pace del Papa Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina con un monito a chi ha responsabilità politiche. Il Papa, salutando i fedeli italiani all'udienza generale, saluta ''con affetto i giovani di ''Rondine Cittadella della Pace'' con un pensiero grato per quanti, venendo dall'Ucraina e dalla Russia e da altri Paesi di guerra, hanno deciso di non essere nemici, ma di vivere da fratelli''.

- - : - - Sessantanove attacchi russi nella zona di Zaporizhizia Le forze russe hanno lanciato ieri 69 attacchi su 17 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'Amministrazione militare regionale, Yuriy Malashko, come riporta Ukrinform. «Il nemico ha lanciato 69 attacchi su 17 insediamenti nei distretti di Vasylivka e Polohy», si legge nel messaggio.

10:13 Cina: Provocazioni Usa nel mar Cinese meridionale” La Cina accusa gli Usa di mettere in atto «azioni provocatorie e pericolose» nei cieli del mar Cinese Meridionale. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, in merito a quanto denunciato dal comando Indo-Pacifico americano secondo cui gli aerei militari cinesi hanno effettuato «manovre aggressive non necessarie», ha replicato che «gli Stati Uniti hanno spesso inviato navi e aerei per condurre ricognizioni ravvicinate contro la Cina per lungo tempo, mettendone in pericolo la sovranità e la sicurezza nazionale. Tali azioni provocatorie e pericolose sono la causa principale dei problemi di sicurezza» nell'area.

10:41 Von der Leyen: “Niente cessate il fuoco senza ritiro della Russia” “Un cessate il fuoco che porti in un conflitto congelato non creera' alcuna pace duratura. Dopo il conflitto del 2014 era in vigore un cessate il fuoco e sappiamo cosa e' successo a quell'accordo lo scorso febbraio, quando la Russia ha iniziato l'invasione. Un cessate il fuoco sarebbe intrinsecamente instabile e destabilizzerebbe la regione lungo la linea di contatto. Nessuno investirebbe o ricostruirebbe e il conflitto potrebbe divampare di nuovo in qualsiasi momento". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

11:49 Domani riunione dei ministri degli esteri della Nato Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani sarà oggi e domani, 31 maggio e 1 giugno 2023, a Oslo per partecipare alla riunione informale dei Ministri degli Esteri della NATO