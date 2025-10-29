Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta

Roma, 29 settembre 2025 – Dopo aver devastato la Giamaica, almeno 7 morti e 530mila persone rimaste senza elettricità, l’uragano Melissa, considerato fra i più potenti di sempre, si sta abbattendo sull’isola di Cuba.
La diretta
L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, alcune città hanno già accumulato fino a 90 millimetri (o litri per metro quadrato) nelle province orientali di Granma e Santiago de Cuba.
Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC), l'uragano Melissa è ora un uragano di categoria 3, su un totale di 5. Le raffiche di vento massime sostenute si aggirano intorno ai 205 chilometri orari, mantenendolo come un uragano di categoria 3 o superiore. Si sta muovendo a 13 chilometri orari verso nord-est, sempre piu' vicino a Cuba, dove si prevede che tocchera' terra questa mattina presto nei pressi di Santiago de Cuba, la seconda citta' piu' popolosa del Paese.