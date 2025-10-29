Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Esteri
EsteriMelissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta
29 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta

L’uragano è stato declassato da categoria 5 a categoria 3 ma resta potenzialmente distruttivo

Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta


Roma, 29 settembre 2025 – Dopo aver devastato la Giamaica, almeno 7 morti e 530mila persone rimaste senza elettricità, l’uragano Melissa, considerato fra i più potenti di sempre, si sta abbattendo sull’isola di Cuba.

Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC), Melissa è ora un uragano di categoria 3, su un totale di 5. Le raffiche di vento massime sostenute si aggirano intorno ai 205 chilometri orari. Una minore potenza che resta comunque potenzialmente devastante.

DOMINICAN REP-WEATHER-HURRICANE-MELISSA
Gli allagamenti causati dall'uragano Melissa a Santo Domingo

La diretta

06:40
L'uragano Melissa raggiunge Cuba

L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, alcune città hanno già accumulato fino a 90 millimetri (o litri per metro quadrato) nelle province orientali di Granma e Santiago de Cuba.

06:38
Melissa scende a categoria 3 ma resta distruttivo

Secondo l'ultimo rapporto del National Hurricane Center (NHC), l'uragano Melissa è ora un uragano di categoria 3, su un totale di 5. Le raffiche di vento massime sostenute si aggirano intorno ai 205 chilometri orari, mantenendolo come un uragano di categoria 3 o superiore. Si sta muovendo a 13 chilometri orari verso nord-est, sempre piu' vicino a Cuba, dove si prevede che tocchera' terra questa mattina presto nei pressi di Santiago de Cuba, la seconda citta' piu' popolosa del Paese.

