Melissa impatta su Cuba. Giamaica devastata dall’uragano: almeno 7 morti e 530mila persone al buio. La diretta

06:40

L'uragano Melissa raggiunge Cuba

L'uragano Melissa ha raggiunto le coste di Cuba, dove stanno si registrano le prime inondazioni e i primi ingrossamenti di fiumi, poche ore prima che l'uragano tocchi terra nella parte orientale dell'isola. Secondo quanto riportato dai media ufficiali, alcune città hanno già accumulato fino a 90 millimetri (o litri per metro quadrato) nelle province orientali di Granma e Santiago de Cuba.