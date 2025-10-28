Uragano Melissa live: l’impatto sulla Giamaica. “Sarà devastante, le infrastrutture non resisteranno, andate nei rifugi”

Roma, 28 ottobre 2025 – Gli appelli delle autorità sono disperati: andate nei rifugi, le devastazioni saranno catastrofiche. L’uragano Melissa, di categoria 5, si sta per abbattere sulla Giamaica e lì resterà a lungo. Quarantotto ore con venti oltre 250 km/h, scaricherà tra i 500 e i 100 millimetri di pioggia. Sono previste inondazioni e frane. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans. Si registrano già i primi morti.

Un uomo a Kingston prima dell'arrivo della tempesta (Ansa)

