Uragano Melissa live: l’impatto sulla Giamaica. “Sarà devastante, le infrastrutture non resisteranno, andate nei rifugi”

Roma, 28 ottobre 2025 – Gli appelli delle autorità sono disperati: andate nei rifugi, le devastazioni saranno catastrofiche. L’uragano Melissa, di categoria 5, si sta per abbattere sulla Giamaica e lì resterà a lungo. Quarantotto ore con venti oltre 250 km/h, scaricherà tra i 500 e i 100 millimetri di pioggia. Sono previste inondazioni e frane. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans. Si registrano già i primi morti.
La posizione dell’uragano in diretta
Le notizie in diretta
Decine di migliaia di persone sono state evacuate nella zona orientale di Cuba in vista della furia dell'uragano, secondo quanto riferisce il sito d'informazione statale cubano Cubadebate. A Santiago de Cuba - la seconda città più grande dell'isola - sono circa 120 mila persone le persone che hanno dovuto lasciare le case, secondo Cubadebate che cita fonti locali. Molte di queste sono state invitate dalle autorità governative a lasciare le proprie abitazioni nelle zone più basse, che sono soggette ad allagamenti. Tutti i trasporti pubblici nell'est di Cuba sono stati sospesi, inclusi treni, autobus e voli, secondo quanto riferito dalla televisione statale che ha citato un annuncio del governo.
Le autorità giamaicane hanno esortato la popolazione a raggiungere zone più elevate e rifugi prima dell'arrivo dell'uragano Melissa previsto per oggi, con il primo ministro che ha avvertito che potrebbe causare devastazioni di massa. Il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC) ha riferito che Melissa era ancora a 150 miglia (240 chilometri) da Kingston nella tarda serata di lunedì, con venti che raggiungevano una velocità massima di 175 miglia all'ora. Gli scienziati affermano che i cambiamenti climatici causati dall'uomo stanno rendendo sempre più frequenti tempeste di tale portata nella regione. Il ministro del governo locale Desmond McKenzie ha dichiarato che degli 880 rifugi disponibili sull'isola, solo 133 ospitavano la popolazione locale. "Dovrebbero accogliere le persone adesso", ha detto McKenzie, aggiungendo: "Esorto gli abitanti di queste parrocchie a raggiungere le zone più elevate il più rapidamente possibile".