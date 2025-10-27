Uragani sempre più lenti (e devastanti): perché Melissa è la tempesta perfetta

Roma, 27 ottobre 2025 – L’uragano tropicale Melissa si sta spostando sui Caraibi a un ritmo di circa tre chilometri all’ora, più lento della velocità media di una persona che cammina, a riprova di una tendenza delle tempeste atlantiche che preoccupa non poco gli esperti: meno questi fenomeni atmosferici vanno veloci, maggiori sono le probabilità di violente precipitazioni alluvionali, con tutti i rischi e i disagi che ne conseguono.

Acque bollenti e venti deboli: la combo micidiale

Le tempeste tropicali sono fenomeni potenti che vengono influenzate da altri sistemi meteorologici, come la presenza di un fronte freddo o una flessione della corrente a getto, nella determinazione della velocità o della direzione di spostamento. Quando la situazione è stazionaria, senza cioè il sopraggiungere di queste ulteriori influenze atmosferiche, possono durare diversi giorni, scaricando quantità torrenziali di pioggia. Inoltre, avverte la Cnn, se venti deboli di alta quota incontrano masse di acqua calda, non è così poco probabile che una tempesta si trasformi in un uragano di categoria 3 o superiore. Nel caso di Melissa, ad aiutare questo processo interverrebbe il fatto che nel Mar dei Caraibi attualmente si registrano acque calde da record.

Uragani in stallo, colpa dell’uomo?

Ci sono alcune prove che tempeste tropicali e uragani lenti si stiano verificando con maggiore frequenza nel bacino dell’Atlantico, in particolare in prossimità delle aree continentali. Uno studio del 2018 citato da Live Science ha rilevato un rallentamento del 10% tra il 1949 e il 2016, e James Kossin, scienziato atmosferico del Noaa e docente all'Università del Wisconsin-Madison, autore dello studio, ha scritto: “L'entità del rallentamento varia notevolmente a seconda della regione e della latitudine, ma è generalmente coerente con i cambiamenti atmosferici previsti, determinati dalle emissioni antropogeniche”, cioè per i cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Successivamente, Kossin e il suo team hanno evidenziato una maggiore probabilità di stallo da parte delle tempeste tropicali del Nord Atlantico nelle regioni costiere, attribuendo l’osservazione sia alla minore velocità di movimento che ai bruschi cambi di direzione. In pratica, le tempeste tropicali trascorrono molte ore sospese in un punto, proprio come sta facendo Melissa. Tuttavia, manca ancora una spiegazione univoca e coerente da parte della comunità scientifica.

Il devastante esempio di Harvey

Resta l’impatto devastante in termini di inondazioni e frane provocate dalle piogge di una tempesta tropicale stazionaria. Un esempio recente, ricordato dalla Cnn, è l'uragano Harvey del 2017, che ha colpito vaste aree del sud-est del Texas e della Louisiana: in circa quattro giorni sono caduti oltre 1000 mm di pioggia, provocando 107 vittime e danni per oltre 120 miliardi di dollari. Per quanto riguarda Melissa, attualmente sono minacciate soprattutto le aree della Giamaica e delle Antille, a causa della sua vicinanza con estese porzioni di territorio montagnoso dove le temperature si sono mediamente alzate, dunque dove l’aria è più calda, ulteriore fattore critico per quanto riguarda i livelli di umidità atmosferica.