Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano MelissaElezioni ArgentinaUcraina Russia Furto LouvreAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
EsteriUragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta"
27 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta"

Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta"

Verso categoria 5: piogge catastrofiche e venti a 250 km/h. I timori sono collegati in particolare al movimento molto lento che potrebbe aumentare il potenziale distruttivo

Uragano Melissa, immagini dal satellite e grafici dai siti Noaa e Nhc

Uragano Melissa, immagini dal satellite e grafici dai siti Noaa e Nhc

Per approfondire:

Roma, 27 ottobre 2025 – L'uragano Melissa è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta rafforzando mentre punta sulla Giamaica e altre isole, con i meteorologi che prevedono inondazioni e hanno sollecitato i residenti a cercare riparo. Almeno quattro i morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge e frane. La tempesta di categoria 4 si sta muovendo a un ritmo lento il che causa preoccupazione perché le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni difficili per molto più tempo rispetto un uragano che passa più velocemente.

Una donna cammina in una strada allagata a Santo Domingo (Ansa)
Una donna cammina in una strada allagata a Santo Domingo (Ansa)

Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, durante un briefing ha definito quella provocata dall'uragano Melissa una "situazione molto preoccupante" parlando di precipitazioni "da 50 a 75 centimetri di pioggia". Alcuni modelli stimano piogge per 1.000 millimetri in 48 ore. I venti potrebbero raggiungere i 250 km/h. Previste anche onde alte dai 2,1 ai 3,3 metri lungo la costa meridionale della Giamaica.

L’uragano in diretta dal sito del Noaa

Per l’Nhc Melissa probabilmente si intensificherà fino a diventare una tempesta di categoria 5 più tardi in giornata. "Le condizioni peggioreranno molto, molto rapidamente qui nelle prossime ore. Non uscite dopo il tramonto", ha esortato il vicedirettore dell'Nhc, Jamie Rhome.

Tutti gli aeroporti della Giamaica sono chiusi. "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta", ha affermato Evan Thompson, direttore del servizio meteorologico giamaicano. "Non prendetela alla leggera", ha detto Daryl Vaz, ministro giamaicano della Scienza, dell'Energia, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti. "Non prendete decisioni sconsiderate o stupide, come uscire nel mezzo della tempesta per vedere cosa sta succedendo", ha aggiunto.

Da ieri sera è stato attivato il Centro Nazionale Operativo di Emergenza della Giamaica per prepararsi all'impatto, ha dichiarato il governo giamaicano. I centri operativi di emergenza parrocchiali, i rifugi regionali e la Squadra di Risposta alle Emergenze della Giamaica sono tutti operativi, ha aggiunto.

Approfondisci:

Da Ognissanti (e per molti giorni) raffica di perturbazioni sull’Italia

Da Ognissanti (e per molti giorni) raffica di perturbazioni sull’Italia
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata