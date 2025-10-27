Uragano Melissa, un mostro che fa tremare i Caraibi. Paura in Giamaica: "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta"

Roma, 27 ottobre 2025 – L'uragano Melissa è un mostro che rischia di devastare i Caraibi: si sta rafforzando mentre punta sulla Giamaica e altre isole, con i meteorologi che prevedono inondazioni e hanno sollecitato i residenti a cercare riparo. Almeno quattro i morti ad Haiti e nella Repubblica Dominicana a causa delle forti piogge e frane. La tempesta di categoria 4 si sta muovendo a un ritmo lento il che causa preoccupazione perché le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni difficili per molto più tempo rispetto un uragano che passa più velocemente.

Una donna cammina in una strada allagata a Santo Domingo (Ansa)

Il vicedirettore del National Hurricane Center degli Stati Uniti, Jamie Rhome, durante un briefing ha definito quella provocata dall'uragano Melissa una "situazione molto preoccupante" parlando di precipitazioni "da 50 a 75 centimetri di pioggia". Alcuni modelli stimano piogge per 1.000 millimetri in 48 ore. I venti potrebbero raggiungere i 250 km/h. Previste anche onde alte dai 2,1 ai 3,3 metri lungo la costa meridionale della Giamaica.

L’uragano in diretta dal sito del Noaa

Per l’Nhc Melissa probabilmente si intensificherà fino a diventare una tempesta di categoria 5 più tardi in giornata. "Le condizioni peggioreranno molto, molto rapidamente qui nelle prossime ore. Non uscite dopo il tramonto", ha esortato il vicedirettore dell'Nhc, Jamie Rhome.

Tutti gli aeroporti della Giamaica sono chiusi. "Non c'è posto che possa sfuggire all'ira di questa tempesta", ha affermato Evan Thompson, direttore del servizio meteorologico giamaicano. "Non prendetela alla leggera", ha detto Daryl Vaz, ministro giamaicano della Scienza, dell'Energia, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti. "Non prendete decisioni sconsiderate o stupide, come uscire nel mezzo della tempesta per vedere cosa sta succedendo", ha aggiunto.

Da ieri sera è stato attivato il Centro Nazionale Operativo di Emergenza della Giamaica per prepararsi all'impatto, ha dichiarato il governo giamaicano. I centri operativi di emergenza parrocchiali, i rifugi regionali e la Squadra di Risposta alle Emergenze della Giamaica sono tutti operativi, ha aggiunto.