Uragano Idalia è sulla Florida, incubo inondazioni. Venti fino a 205 km

L’apertura sulla Crimea. "Una mossa di Zelensky per smascherare i russi. Putin vuole la guerra"

Esteri

Guerra in Ucraina, notizie in diretta. Kiev esulta: “Issata la bandiera sulla riva sinistra del Dnipro”. Usa: nuovi aiuti militari. Funerale di Prigozhin in forma privata