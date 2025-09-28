Gli Stati Uniti nella morsa degli uragani Humberto e Imelda: cosa potrebbe succedere

Roma, 28 settembre 2025 – Due uragani minacciano gli Stati Uniti: mentre quello ribattezzato 'Humberto' si è rapidamente intensificato fino a raggiungere la categoria 5 sopra l'Atlantico, gli occhi delle autorità statunitensi sono puntati su un'altra minaccia, più silenziosa ma potenzialmente devastante. Si tratta di una depressione tropicale in rapido rafforzamento nei pressi delle Bahamas, che potrebbe colpire il sud-est degli Stati Uniti già da domani.

La depressione – denominata 'Tropical Depression 9' dal Centro nazionale per gli uragani (Nhc) – si è formata sabato tra Cuba e le Bahamas, con venti massimi sostenuti di 56 chilometri orari. Secondo gli esperti, nelle prossime ore potrebbe diventare una tempesta tropicale – già nominata 'Imelda' – e trasformarsi in un uragano di categoria 1 tra lunedì sera e martedì.

Al momento, avvisi di tempesta tropicale sono in vigore per le Bahamas, mentre un'allerta è stata emessa per la costa orientale della Florida, da Palm Beach fino alla contea di Volusia. I modelli previsionali indicano che il sistema dovrebbe rimanere al largo mentre si muove verso nord, ma i rischi non sono scongiurati.

Tuttavia, la traiettoria di Imelda dovrebbe rallentare sensibilmente davanti alla Carolina del Sud, con una possibile deviazione verso est. Tuttavia, anche senza un impatto diretto sulla terraferma, le conseguenze potrebbero essere serie: piogge torrenziali, mareggiate, venti forti e inondazioni costiere.

Uragano Humberto, la mappa semplificata del National Hurricane Center

Il rischio maggiore è legato proprio alle precipitazioni: la lentezza della tempesta potrebbe causare l’accumulo di oltre 250 mm di pioggia in alcune aree della Carolina del Nord e del Sud e della Georgia, già provate da terreni saturi e corsi d’acqua al limite. Nella città di Charleston, le autorità locali hanno iniziato a distribuire sacchi di sabbia e a pulire i tombini. "Sappiamo che arriveranno forti venti e molta acqua", ha dichiarato il governatore della Carolina del Sud Henry McMaster, aggiungendo che alcune zone potrebbero subire allagamenti inediti. Lo stato d'emergenza emesso riguarda l’intero territorio statale, non solo la costa.

Sebbene al momento non sembri rappresentare una minaccia rilevante, l'uragano Humberto rimane un attore chiave nello scenario meteorologico: la sua grandezza e posizione potrebbero influenzare il percorso di Imelda, spingendola lontano dalla costa o, al contrario, lasciandola avanzare.

Secondo il Nhc, la tempesta potrebbe virare verso l’Atlantico, restare bloccata al largo per giorni o – questa è l'ipotesi peggiore – colpire direttamente la costa tra Georgia e Carolina, provocando alluvioni gravi come quelle causate dall’uragano Helene lo scorso anno.