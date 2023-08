Uragano Hilary, si temono inondazioni catastrofiche. La California si prepara all’impatto. “Tempesta senza precedenti”

Roma, 20 agosto 2023 - L'uragano Hilary è alle porte della California meridionale dove oggi potrebbe scatenare inondazioni, con venti feroci e forti nubifragi. Lo stato americano si prepara all’impatto. Sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri. I residenti stanno lasciando le loro case, parchi e spiagge sono state chiusi e i primi soccorritori sono già operativi sul posto.

"Rischio di inondazioni pericolose per la vita”

Declassato a categoria 1, la tempesta tropicale secondo il National Hurricane Center potrebbe portare "inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita" in Baja California e negli Stati Uniti sud-occidentali, inclusa la California meridionale".

Uragano Hilary, in California si preparano sacchi di sabbia (Ansa)

Prima volta in 84 anni

Si tratta di un evento raro per questa zona degli Stati Uniti: secondo i meteorologi potrebbe essere infatti la prima tempesta tropicale a colpire il sud della California dopo 84 anni. Proprio per questo timore il governatore Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte del Sud della California. "Stiamo mobilitando tutto il governo mentre ci prepariamo e rispondiamo a questa tempesta senza precedenti", ha detto Newsom in una nota diffusa dal suo ufficio.

Rischio tornado

Oltre alle minacce di forti piogge e onde ingrossate, l'uragano Hilary porta con sé anche la minaccia di tornado isolati dalla metà mattina di oggi fino a sera su alcune parti delle regioni della bassa valle del fiume Colorado, del deserto del Mojave e della Valle Imperiale, secondo il National Hurricane Center.

Pioggia sul deserto

Hilary "potrebbe essere una delle tempeste più devastanti che abbiano colpito la California in più di un decennio", ha affermato Nancy Ward, direttrice dell'Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California. ''Stiamo tenendo d'occhio le nostre regioni desertiche, a est di San Diego e Los Angeles. Alcune parti di queste aree potrebbero ricevere il doppio della loro quantità annua di acqua in un solo giorno'', ha affermato Brian Ferguson, vicedirettore dell'Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California.