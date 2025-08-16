Tremano i Caraibi: l’uragano Erin sale alla categoria 5, massima allerta

Roma, 16 agosto 2025 – Un’evoluzione del tutto improvvisa quello che ha portato Erin a trasformarsi da una semplice tempesta tropicale a un uragano ‘catastrofico’ di tipo 5 in appena 24 ore. Stando all’ultimo rapporto stilato dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, i venti inizialmente sostenuti della tempesta sono aumentati esponenzialmente fino a raggiungere addirittura raffiche di 255 chilometri orari. Erin, originatosi nell’Oceano Atlantico, è il primo uragano della stagione.

Possibili inondazioni nei Caraibi

Un fenomeno come quello riguardante l’uragano Erin rientra nella categoria dei casi di Rapid Intensification (RI), ormai sempre più riscontrati in un Oceano Atlantico che registra temperature superiori alla media di 1-2 gradi. Nel momento del suo riconoscimento come uragano di tipo 5, Erin si trovava a circa 170 chilometri a nord-est di Anguilla in una zona che comprende anche le Isole Vergini americane e britanniche. Per il fine settimana è previsto uno spostamento in un’area ubicata appena a nord delle Isole Vergini, delle Isole Sottovento settentrionali e di Porto Rico. Secondo il NHC Erin potrebbe anche causare inondazioni fino a 15 cm di pioggia in aree isolate, mentre le onde generate dalla forte tempesta interesseranno, oltre ai già citati arcipelaghi, le isole di Hispaniola e di Turks e Caicos prima di raggiungere le Bahamas, le Bermuda e persino la costa est degli Stati Uniti nei primi giorni della prossima settimana. Nonostante i meteorologi abbiano espresso la loro fiducia sull’impossibilità che Erin raggiunga gli Usa, è stata comunque resa nota la possibilità che esso causi onde pericolose ed erosioni in luoghi come la Carolina del Nord. “Si prevede un rapido e continuo rafforzamento oggi, seguito da fluttuazioni di intensità per tutto il fine settimana – si legge in un rapporto stipulato negli ultimi giorni dal National Hurricane Center –. È possibile la presenza di inondazioni improvvise e urbane localmente considerevoli, insieme a frane o colate di fango”. L’ipotesi è che l’uragano possa iniziare a spostarsi entro nord entro domenica sera.