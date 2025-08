Uomo sgozzato e sventrato nel nord della Francia. E’ psicosi da Jack lo Squartatore

Parigi, 5 agosto 2025 – Il corpo di un uomo sgozzato ed eviscerato è stato trovato nel nord della Francia. Un ritrovamento che sta suscitando sgomento e orrore e che, in attesa si possa risolvere il giallo, fa temere l’esistenza di un serial killer, un novello Jack lo Squartatore.

Nel nord della Francia, nei pressi di un parco, è stato infatti rinvenuto il cadavere di un uomo di 32 anni sgozzato e sventrato, in una scena che rievoca le vicende di Jack lo Squartatore. E a Pont-de-Metz, località del ritrovamento, nei pressi di Amiens, è caccia all'uomo per tentare di catturare l'autore del barbaro assassinio.

A 24 ore dal ritrovamento del corpo, nel parco di Pré du Moulin, in prossimità di un impianto sportivo, gli inquirenti hanno fermato un giovane sospetto. Secondo Le Parisien, l'individuo è stato posto in stato di fermo nel quadro di un'indagine per omicidio aperta dalla stessa Procura di Amiens.

La scena del crimine è stata totalmente chiusa al pubblico e ai media. La vittima, rinvenuta da un'escursionista, presentava anche colpi di coltello al ventre, al collo e sulla schiena. Il corpo, ha confermato ai media il sindaco di Pont-de-Metz, Loic Bulant, è stato ritrovato "sgozzato, col ventre aperto, eviscerato e soprattutto, apparentemente disposto a (forma di) croce”.

La procura di zona ha tuttavia smentito quest'ultimo dettaglio, precisando in un secondo tempo che "la vittima non aveva le braccia in forma di croce”, ma posizionate intorno alla testa. Gli stessi agenti sono rimasti in ogni caso “molto turbati da quanto scoperto”, era come un film “gore”, ha spiegato il sindaco, precisando che “la vittima era originaria di Amiens”.

Al momento si ignora il movente ma il sindaco del paese “spera” sia stato un regolamento di conti. “Se dovesse rivelarsi l'atto di uno squilibrato, avrei paura che ciò possa riprodursi e crei una psicosi” tra gli abitanti. Sempre secondo il primo cittadino, il parco in cui si è consumato il delitto è un luogo solitamente tranquillo, dove “i bambini possono giocare, passare le loro giornate, dove si fanno pic-nic in famiglia”.

All'indomani del macabro ritrovamento nel comune da 2.500 abitanti, nella cittadina prevale ancora la paura e lo shock.

Secondo Franceinfo, il cellulare del sospetto arrestato stamani sarebbe stato trovato in prossimità del cadavere.