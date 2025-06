Un nuovo inizio per Macron e Meloni: "Resettati i rapporti Italia-Francia"

Colgan

Un riavvio, un reset delle relazioni fra Italia e Francia. È questa la lettura del bilaterale di martedì data da Gilles Gressani, direttore della rivista Le Grand Continent, presidente del Groupe d’études géopolitiques della Scuola normale di Parigi. Certo, un primo passo, quello fatto martedì da Emmanuel Macron e Giorgia Meloni a cui sarà necessario fornire ulteriori contenuti. Su X il presidente francese ieri ha in ogni modo ringraziato la premier italiana per "un ottimo incontro che ci ha permesso di approfondire il nostro coordinamento per far avanzare insieme l’agenda franco-italiana ed europea".

Sempre in tema di Europa, all’indomani del bilaterlae, Meloni ha presieduto un vertice di governo con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini in vista del vertice Nato in programma a L’Aia, in Olanda, il 24-25 giugno. In quell’occasione l’Italia annuncera il raggiungimento del 2% del Pil di spesa per la Difesa.

Gressani, che significato ha l’incontro Italia-Francia?

"È un riavvio, un reset. Parliamo di due Paesi confinanti e che hanno molto in comune: le loro macchine istituzionali, economiche e amministrative funzionano in modo abbastanza simile e convergente. Tuttavia, per motivi politici e culturali – e in particolare ora che ci sono due leadership molto diverse – si creano problemi, incidenti. Quando accade in un computer, lo si riavvia. Ecco perché abbiamo assistito a un colloquio diretto fra Meloni e Macron, riservato, senza consiglieri e molto lungo".

Come si evitano i problemi?

"Nel comunicato si legge l’intenzione di rilanciare il Trattato del Quirinale (firmato nel 2021, ndr), che prevede vari formati di confronto su diversi temi ed è nato proprio per affrontare le divergenze in modo strutturato. Il formato franco-tedesco, pur con maggiori differenze tra i due Paesi, funziona perché permette di risolvere i contrasti prima che ci sia un’escalation".

Come mai il trattato non è stato pienamente applicato finora?

"Perché richiede una volontà politica. E poi c’è un nodo profondo fra Italia e Francia: possiamo descriverlo come un complesso d’inferiorità da una parte e di superiorità dall’altra. Il rischio, con le attuali leadership, è che i due sistemi non riescano a collaborare".

Sulla necessità di riavvicinarsi fra Francia e Italia pesa anche il nuovo ruolo della Germania?

"È un punto fondamentale. Lo spartiacque è Friedrich Merz. Per capirlo partiamo dalla sua figura, presidente della società americana BlackRock in Germania, con un profilo transatlantico, oggi è diventato leader politico. E subito dopo la sua elezione ha dichiarato che i due rivali sistemici della Germania sono la Russia e la Casa Bianca con Trump. Una frase che segna un cambio epocale, accompagnato da investimenti su infrastrutture e difesa. È una dinamica che coinvolge anche l’Italia: se Berlino rilancia, Roma non può restare ai margini. Specie se l’alternativa è un vassallaggio asimmetrico verso gli Stati Uniti. Il comunicato congiunto dopo il bilaterale mi sembra vada proprio in questa direzione: riallacciare l’Italia alla storia europea".

L’Europa può davvero emanciparsi dagli Stati Uniti?

"Si sta affermando l’idea che non si possa avere solo un rapporto di vassallaggio. Se le tariffe diventano un tributo – come suggeriscono le dichiarazioni di Trump – e aumentare la spesa militare significa, in pratica, acquistare armi americane, non siamo più in una relazione commerciale. L’unica via è costruire un rapporto di forza. E né Parigi né Roma possono farcela da sole, è necessario fare squadra. Il mercato unico e la spinta tedesca, con la nuova dinamica di spesa della Germania, possono cambiare l’equilibrio".

Trump è una parentesi o una nuova normalità?

"C’è una parte del trumpismo che è ormai politica americana a tutti gli effetti. Certo, è più brutale, meno cortese, ma è la linea dominante degli Usa da un decennio. Pensare che sia solo una parentesi è illusorio. Ma restiamo comunque legati: c’è il rischio che lo stress a cui è sottoposto il sistema produca una crisi economica negli Stati Uniti: coinvolgerebbe anche noi".

Sull’Ucraina l’Europa sembra ottenere pochi risultati.

"È difficile fare pressioni senza gli Stati Uniti e di fronte a una Russia che non ha alcuna intenzione di trattare".

Anche su Israele, Italia e Francia hanno posizioni simili. Ma l’Europa appare in difficoltà.

"Qui il peso degli Stati Uniti è ancora più evidente. Ma c’è un paradosso notevole. Negli ultimi quindici anni l’influenza europea nel Mediterraneo è crollata. Siamo circondati da un arco di crisi: Sahara occidentale, Algeria, Libia, Siria, Gaza – ma anche più a nord, fino all’Artico. Eppure l’Europa è incapace di agire. Non perché non ne abbia interesse, ma perché l’Ue non è stata pensata come entità geografica e politica capace di affrontare queste crisi. Gaza è il caso più emblematico. Stati relativamente potenti, con diplomazie esperte e vicinanza geografica sono incapaci di far valere il proprio peso".