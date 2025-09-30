Ue-Nato: “L’Ucraina è la prima linea di difesa, dobbiamo aumentare gli aiuti”. Von der Leyen: “Azioni immediate contro incursioni di droni”

Roma, 30 settembre 2025 – “L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno”. Lo hanno ribadito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte, prima del Collegio per la sicurezza. “Difendere l'Ucraina non è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva”, ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l'iniziativa del “prestito di riparazione” attraverso l'uso dei beni russi congelati per aiuti militari “strutturali” a Kiev. “Credo fermamente che ci troviamo in un momento in cui un'azione decisiva da parte nostra possa portare a un punto di svolta” ha aggiunto von der Leyen facendo il punto sul conflitto. “Sono ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Kiev continua a resistere sui campi di battaglia e la Russia è sempre più sotto pressione economica: i tassi di interesse sono al 17%, l'inflazione ben oltre il 10%”.
Intanto continuano i raid russi in Ucraina, un drone ha colpito un edificio residenziale nella regione di Sumy, causando la morte di una coppia e dei loro due bambini piccoli.
L'iniziativa dell'Unione europea per costruire un "muro anti-droni" è "tempestiva e necessaria, perché non possiamo spendere milioni di euro o dollari in missili per abbattere droni che costano solo un paio di migliaia di dollari". Lo afferma il segretario generale della Nato Mark Rutte durante una conferenza stampa congiunta Ursula von der Leyen, prima di partecipare a una riunione con il Collegio dei commissari Ue in materia di difesa e sicurezza. Rutte fa riferimento alle recenti incursioni di velivoli russi in Polonia ed Estonia: "Stiamo ancora valutando se fossero intenzionali o no, ma anche se non lo fossero, è sconsiderato ed è inaccettabile. Quindi dobbiamo proteggere i nostri cieli", aggiunge.
Un attacco di un drone russo su un edificio residenziale nella regione di Sumy, in Ucraina, ha causato la morte di una coppia e dei loro due bambini piccoli. Lo scrive l'agenzia di stampa Ukrinform. Il capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Sumy, Oleh Hryhorov, ha riferito tramite Telegram che l'attacco è avvenuto durante la notte nel villaggio di Chernechchyna, parte della comunità di Krasnopillia. Il drone ha preso di mira direttamente l'abitazione della famiglia, dove la coppia viveva con i loro due figli, di 6 e 4 anni. I soccorritori hanno recuperato i corpi di tutte e quattro le vittime dalle macerie.
