Ue-Nato: “L’Ucraina è la prima linea di difesa, dobbiamo aumentare gli aiuti”. Von der Leyen: “Azioni immediate contro incursioni di droni”

Roma, 30 settembre 2025 – “L'Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo mantenere e aumentare il nostro sostegno”. Lo hanno ribadito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Mark Rutte, prima del Collegio per la sicurezza. “Difendere l'Ucraina non è solo difendere i nostri valori, ma anche la nostra sicurezza collettiva”, ha sottolineato Rutte mentre von der Leyen ha rilanciato l'iniziativa del “prestito di riparazione” attraverso l'uso dei beni russi congelati per aiuti militari “strutturali” a Kiev. “Credo fermamente che ci troviamo in un momento in cui un'azione decisiva da parte nostra possa portare a un punto di svolta” ha aggiunto von der Leyen facendo il punto sul conflitto. “Sono ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Kiev continua a resistere sui campi di battaglia e la Russia è sempre più sotto pressione economica: i tassi di interesse sono al 17%, l'inflazione ben oltre il 10%”.

Intanto continuano i raid russi in Ucraina, un drone ha colpito un edificio residenziale nella regione di Sumy, causando la morte di una coppia e dei loro due bambini piccoli.

Mark Rutte e von der Leyen

