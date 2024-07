Ue, eurodeputata di destra interrompe interventi indossando una museruola. Metsola la caccia dall’Aula: “Ha parlato abbastanza”

Strasburgo, 18 luglio 2024 - L'eurodeputata del partito di ultradestra rumeno Sos Romania, Diana Iovanovici-Șoșoacă, è stata espulsa dall'emiciclo di Strasburgo dagli usceri per aver interrotto più volte il discorso della leader liberale Valerie Hayer. Iovanovici-Șoșoacă ha gridato "libertà di parola" e indossato una museruola e mostrando due icone sacre al grido di "noi crediamo in Dio".

FRANCE-EU-PARLIAMENT

Metsola dura: "Lei ha parlato abbastanza"

La capogruppo di Renew Europe Hayer stava intervenendo rivolta alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: "Vi chiedo di fare tutto il possibile per includere l'interruzione volontaria di gravidanza nella carta dei diritti fondamentali dell'Ue". A quel punto dai banchi della destra è scattata l'eurodeputata rumena con la sua protesta, subito interrotta dalla presidente Roberta Metsola: "E' la terza volta che interrompe chiedo che venga portata fuori dall'Aula". Il duro richiamo però non ha interrotto l'eurodeputata che ha continuato a gridare fuori microfono: "Io ho il diritto di parlare!". La Metsola non si è scomposta e ha risposto: "Penso che lei abbia parlato abbastanza", chiedendo di farla espellere. E davanti all'indecisione dei commessi ha ribadito con toni decisi: "Devo ripeterlo ancora?". Quindi l'europarlamentare è stata accompagnata fuori dall'Aula, e la presidente ha ridato la parola a Hayer.

Dopo la protesta di una eurodeputata polacca

Poco dopo era stata l'eurodeputata polacca di Konfederacija, Ewa Zajaczkowska-Hernik, dell'Europa delle Nazioni Sovrane, a dimostrare con forza la sua protesta. La eurodeputata polacca aveva tuonato contro il Green Deal, secondo lei prodotto di "un'ideologia malata di sinistra". Quindi aveva sottolineato la sua protesta stracciando dei fogli e costringendo i commessi a raccolgliere i brandelli.